Sicilia | boom assunzioni all' Ars | capigruppo davanti Corte Conti 2

Palermo, 5 mar. (AdnKronos) – "Com'è andata in Sicilia? abbiamo fatto BOOOMM". Lo scrive sui social il deputato regionale all'Ars Stefano Zito del M5S commentando l'exploit del partito nell'isola. Su 28 collegi uninominali il M5S li ha vinti tutti.