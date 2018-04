Sicilia | all’Ars ci sono più portaborse che consiglieri regionali

Sicilia - seduta lampo di 6 minuti all’Ars : Se esistesse la specialità olimpica della seduta più veloce, l’Assemblea Regionale Siciliana (Ars) si candiderebbe per una medaglia. I cronometristi di una delle ultime riunioni del Parlamento più antico d’Europa hanno fatto fermare le lancette su un interessantissimo tempo di sei minuti e 19 secondi. Una performance che migliora sensibilmente quanto fatto registrare il giorno precedente con 14 minuti netti. La seduta del record si è ...

Sicilia - all’Ars sedute lampo e 3 leggi (inutili) in 3 mesi : ma ecco 34 nuovi consulenti. Che costano un milione l’anno : L’ultima seduta è durata meno di un caffè e di una sigaretta: sei minuti e 19 secondi. Non troppo lunghe erano state anche le 18 precedenti. Il risultato è che all’Assemblea regionale Siciliana l’attività legislativa è praticamente paralizzata. Il tempo per nominare i nuovi consulenti, invece, si trova sempre. E infatti sono 34 quelli scelti dall’ufficio di presidenza nei giorni scorsi. Costeranno in totale quasi un ...

Sicilia - aumentano le assunzioni : ma all’Ars. Ai gruppi 4 milioni in più ogni anno per pagare nuovi collaboratori : Non bastano 177 dipendenti, non bastano 70 lavoratori ‘quasi stabilizzati’, che da anni, legislatura dopo legislatura, lavorano nei gruppi parlamentari. Non bastano neanche i portaborse, i collaboratori personali dei consiglieri regionali Siciliani, che però sull’isola si chiamano deputati, come a Roma. Nossignore. I tre milioni di euro risparmiati dalla cura dimagrante imposta dal decreto Monti all’Assemblea regionale Siciliana sono stati ...