Siamo tutti transessuali? All’Out Off di Milano va in scena il pensiero di Mario Mieli

ilfattoquotidiano

: Ho ritrovato questa foto. Sembro Zelig in mezzo a questi grandi della musica italiana. C’è anche Pino e siamo tutti… - GioPanariello : Ho ritrovato questa foto. Sembro Zelig in mezzo a questi grandi della musica italiana. C’è anche Pino e siamo tutti… - francescoassisi : #Siria #DoumaGasMassacre Siamo tutti assassini. 'Perché non li avete fermati, voi che sapevate cosa stava accadendo… - annatrieste : Dedichiamo questa vittoria contro il Chievo a tutti quelli che, soprattutto in tribuna, hanno lasciato lo stadio pr… -

(Di martedì 10 aprile 2018) “Cos’è l’identità sessuale? Chi la determina? A chi serve questa identità? Ildiaffonda in queste tre domande”. Irene Serini, protagonista e autrice di “Abracadabra, incantesimi di” (dal 10 al 15 aprile al Teatro Out Off di), porta inun viaggio nella mente di uno dei protagonisti più scomodi delle lotte per la liberazione sessuale degli anni settanta. “Tanto che è stato praticamente dimenticato in Italia, quasi rimosso, mentre viene studiato nelle università di Francia, Germania e Stati Uniti per i suoi scritti che anticipano di quarant’anni gli studi sul gender”, spiega Serini. Che aggiunge: “Comunque la si pensi, il suooffre l’occasione di indagare noi stessi, un altro modo di guardare il mondo, partecipe a tutto ciò che è invisibile ma non per questo privo di valore. Come la ...