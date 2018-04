Si uccide all' università nel giorno della laurea | non aveva finito gli esami

Boss di camorra uccide immigratoMa viene risarcito dallo Stato E adesso non è più processabile : Ha ottenuto 110 mila euro dallo Stato come risarcimento per ingiusta detenzione: ma ora si scopre che il Boss di camorra aveva davvero ucciso un immigrato. Peccato che non sia più processabile Segui su affaritaliani.it

FRANCESCA CIPRIANI PICCHIATA DALL’EX MARCO PAVANELLO/ “Quel tronista voleva uccidermi” : dramma al processo : FRANCESCA CIPRIANI assente in aula, il suo ex fidanzato MARCO PAVANELLO, l'avrebbe PICCHIATA: a processo, accuse di stalking e lesioni, ecco cosa sarebbe accaduto.(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 12:40:00 GMT)

Spara alla moglie malata di Alzheimer e si uccide : Un pensionato settantenne ha Sparato alla moglie con la pistola e si è poi ucciso con la stessa arma, questa sera a Torino. L'omicidio-suicidio in un condominio in via Signorini, alla periferia nord-est della città. La donna - secondo quanto si è appreso - da due anni soffriva del morbo di Alzheimer. La coppia, che non aveva figli, viveva nel quartiere da 51 anni. Sul posto la Polizia e il 118.A dare l'allarme è stata ...

Torino - spara alla moglie e si uccide : 0.21 Un pensionato 70enne ha sparato alla moglie e poi si è ucciso con la stessa arma.L'omicidio-suicidio in un condominio alla periferia nord-est di Torino. Le vittime sono Norberto Ranauro e Luciana Savonitto. Sul posto sono intervenuti Volanti e Squadra Mobile della Questura di Torino. Nella casa della coppia è stata trovata una lettera nella quale l'uomo ha spiegato di non riuscire più a sopportare il dolore e le difficoltà della vita ...

Spari in università : ricercatore uccide quattro persone all'ateneo di Eskisehir : Un ricercatore dell'Università Osmangazi nella città turca di Eskisehir ha aperto il fuoco nel campus e ha ucciso quattro persone, tutti dipendenti della Facoltà di Scienze dell'...

Sparatoria nel Bergamasco - killer uccide due persone e si da alla fuga : le prime immagini : Un uomo ha aperto il fuoco all'interno di una sala giochi di Caravaggio, nel Bergamasco, uccidendo due persone. Si tratta di Carlo Novembrini e Maria Rosa Fortini, entrambi si trovavano all'interno ...

Brescia - uccide due imprenditori : braccato dalle forze dell'ordine - si spara /FOTO e VIDEO : Brescia, 4 aprile 2018 - Alla fine si è suicidato sparandosi un colpo di fucile Cosimo Balsamo , il pregiudicato di 67 anni che questa mattina aveva seminato il terrore in due cittadine del Bresciano ,...

Brescia - uccide due imprenditori : in fuga dopo sparatoria - è caccia all'uomo : Flero , Brescia, , 4 aprile 2018 - Due morti e un ferito . Secondo i carabinieri sarebbe Cosimo Balsamo , pregiudicato Bresciano, l'autore dei due omicidi avvenuti stamani in provincia di Brescia. L'...

uccide due persone e fugge - caccia all’uomo nel Bresciano : il killer faceva parte della banda dei tir : Nella Bassa Bresciana è in corso una caccia all’uomo armato che ha ucciso due persone e ne ha ferita una terza. Si tratta di Cosimo Balsamo, pregiudicato 67enne di Brindisi da tempo residente in zona, uno dei membri della banda dei tir che nei primi anni 2000 derubava in tutto il nord Italia le aziende di trasporto di metalli. Questa mattina s...

uccide due persone e fugge - caccia all’uomo nel Bresciano : Nella Bassa Bresciana è in corso una caccia all’uomo armato che ha ucciso due persone e ne ha ferita una terza. Si tratta di un 67 enne, pluripregiudicato, che questa mattina si è introdotto nella Sga di Flero, azienda che commercia veicoli industriali e ha sparato a Elio Pelizzari, 78 anni, titolare della Pg metalli, azienda che si trova a p...

Choc alla stazione di Torino Porta Susa : treno uccide ragazza di 15 anni : Una tragica fatalità. Lo zaino si è impigliato al convoglio ed è stata trascinata dal treno. E’ morta così una

“Condom snorting challenge” - l’ultima folle moda che può uccidere. Ha contagiato i ragazzi di tutto il mondo che - pur di farsi notare - sono pronti a qualunque cosa - anche a fare “questo”. Sapete già di cosa si tratta? Le immagini sono terribili : Si chiama “Condom snorting challenge” ed è l’ultima folle moda che sta contagiando i teenager di tutto il mondo. E pensare che noi, alla loro età, ci divertivamo ad attaccare le figurine e a suonare i campanelli. Certo, saremo vecchi decrepiti ma questa gioventù di oggi è folle, per non dire peggio. Comunque, Sapete di che si tratta? In che consiste questa sfida? Meglio sedersi perché la verità sconvolge. In pratica questi ragazzini – per il ...

Omicidio-suicidio nel Vicentino - americano uccide la moglie e si accoltella alla gola : Omicidio-suicidio nel Vicentino, americano uccide la moglie e si accoltella alla gola Entrambi erano ex soldati della base statunitense di Vicenza. Secondo il prete del comando Usa, l’uomo era depresso da tempo Continua a leggere

Omicidio-suicidio nel Vicentino - americano uccide la moglie e si accoltella alla gola : I cadaveri di una coppia di coniugi americani sono stati ritrovati in un'abitazione di Pozzoleone, nel Vicentino. Secondo i carabinieri l'uomo, 48 anni, ha ucciso la moglie, di 44, e poi si è tolto la ...