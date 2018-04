Si laurea in filosofia a 82 anni | Cerco risposte dopo la morte di mia moglie

Modena - una vita da operaio poi a 82 anni decide di laurea rsi in filosofia : Italo Spinelli , un anziano di Finale Emilia , Modena , , non riusciva a rassegnarsi alla scomparsa di sua moglie Angela. Lui, dopo una vita passata in Fiat come operaio , si chiedeva che fine abbia ...

Messina - laurea honoris causa in Filosofia per l'imprenditore Cucinelli : ... pedagogiche e degli studi culturali Caterina Barilaro, unanimemente fieri per la presenza in Ateneo di una personalit del calibro di Brunello Cucinelli , conosciuto e apprezzato nel mondo .

Lorenzo Fioramonti - chi è il candidato M5S : dalla laurea in Filosofia alla critica al pil. Con tappa alla Rockefeller foundation : Filosofo, dottore in scienze politiche, borsista, ricercatore, professore prima associato e poi ordinario. Economista? Non tutti sono d’accordo, anche se, dice lui, “negli ultimi anni per avere un premio Nobel in economia non è più necessaria una laurea questa stessa materia”. Di fatto ma non di diritto, insomma, come dicono gli uomini di legge. dalla sua pagina di Wikipedia al “blog delle stelle”, Lorenzo Fioramonti è conosciuto come ...