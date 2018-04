Sesso | le sai proprio tutte?

Sesso orale esplosivo. È un momento di gioia inaudita per uomini e donne ma - per regalare al tuo partner attimi di piacere inenarrabile - non basta fare ciò che è scontato e già sai. Se vuoi che l’orgasmo sia superlativo e quei minuti indimenticabili - devi seguire delle istruzioni precise (e un po’ discutibili). Non te ne pentirai - promesso : Il Sesso orale piace a tutti. Ciò non significa che, quando decidi di fare questo ‘’dono’’ al tuo lui, puoi farlo in modo svogliato (e lui godrà comunque) o farlo in modo divino (e lui godrà di più). Oggi vogliamo segnalarvi una serie di dritte per regalare un Sesso orale pazzesco al vostro compagno, sono le dritte di Tracey Cox che è un’esperta di Sesso e non sbaglia un colpo. Iniziamo subito. Secondo la Cox un segreto per rendere ...