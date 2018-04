Serie C | arriva la penalizzazione | ' La B? Una vera e propria maledizione'

I film - le Serie tv e i programmi per ragazzi della Rai arrivano su Amazon Prime Video : Sullo stesso argomento: Amazon sempre più tv: arriva il media player per il Video streaming Amazon studia versione di Prime Video gratuita Rai sceglie Rubicon Project per l'automazione dell'offerta ...

Serie C - arrivano nuovi investimenti : affari per due società Video : La #Serie C è sempre nel caos. Non soltanto per problemi di deferimenti e penalizzazioni che ormai piovono continuamente sono 27 in tutto i punti di penalita' per le squadre dei 3 gironi di Serie C, ma anche per le questioni economiche che da tempo creano disagi e, in casi estremi, portano anche al fallimento delle societa'. In questa stagione, forse più delle altre, i problemi economici che hanno afflitto le societa' di Serie C sono stati ...

Serie C - arrivano nuovi investimenti : affari per due società : La Serie C è sempre nel caos. Non soltanto per problemi di deferimenti e penalizzazioni che ormai piovono continuamente (sono 27 in tutto i punti di penalità per le squadre dei 3 gironi di Serie C), ma anche per le questioni economiche che da tempo creano disagi e, in casi estremi, portano anche al fallimento delle società. In questa stagione, forse più delle altre, i problemi economici che hanno afflitto le società di Serie C sono stati ...

Arriva il primo gol in Serie A dello spezzino Francesco Cassata : La Spezia - E' il 95° minuto di Chievo-Sassuolo, emiliani sotto di due uomini e di una rete. L'arbitro Tagliavento fischia un calcio di punizione poco oltre centrocampo, defilato sulla corsia di ...

Ufficiale : Serie C - arriva un nuovo esonero a sorpresa nel girone C Video : In #Serie C le notizie non mancano mai e tra loro non mancano le sorprese. Non soltanto notizie legate al calcio giocato, ma anche alcune notizie dovute a penalizzazioni e deferimenti [Video] e ad esoneri che sono sempre di più e sono ormai oltre una ventina da inizio campionato, a conferma di quanto sia difficile questa competizione. Serie C, nuovo esonero Stavolta, un nuovo #esonero arriva per una squadra del girone meridionale del campionato ...

Ufficiale : Serie C - arriva un nuovo esonero a sorpresa nel girone C : In Serie C le notizie non mancano mai e tra loro non mancano le sorprese. Non soltanto notizie legate al calcio giocato, ma anche alcune notizie dovute a penalizzazioni e deferimenti e ad esoneri che sono sempre di più e sono ormai oltre una ventina da inizio campionato, a conferma di quanto sia difficile questa competizione. Serie C, nuovo esonero Stavolta, un nuovo esonero arriva per una squadra del girone meridionale del campionato di Serie ...

Calcio - Serie C : dopo la frattura tra Pea e Burzoni il Pro Piacenza torna in campo. Al 'Garilli' arriva il Siena : Martedì 3 aprile, alle 14.30, segui Pro Piacenza Robur Siena in diretta su RADIO SOUND . Ascolta STADIO SOUND , la trasmissione dello sport piacentino. CLICCA QUI PER ASCOLTARCI IN STREAMING Quella appena trascorsa dal Pro Piacenza è stata una Pasqua priva di serenità: al contrario i rossoneri hanno vissuto la settimana più difficile della stagione. Le dichiarazioni del ...

E ora gli audiolibri imitano la tv in streaming. Arrivano le Serie originali : un mercato che corre. E parecchio. Su scala globale siamo nell'ordine del 40% di incremento su base annua. Secondo le rilevazioni dell'Audiobook Publishers Association , Apa, , gli audiolibri sono il ...

Serie A2 Femminile : Pasquetta in campo per il Club Italia CRAI - arriva Brescia : La partita avrà inizio alle 17 e sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook della Federazione Italiana Pallavolo . L'ingresso al pubblico sarà libero e gratuito. Prima della partita ...

Scrubs - potrebbe arrivare un film tratto dalla Serie tv? : Sono passati otto anni quasi esatti dal termine dell’ultima stagione di Scrubs, la serie che aveva rilanciato, parodiandolo, il genere dei telefilm medical. A dire il vero, l’ultimo ciclo di episodi, andato in onda su una nuova rete negli Stati Uniti e con un cast quasi completamente rinnovato, non aveva convinto molto i fan storici che avrebbero desiderato una degna conclusione sicuramente diversa da quella mandata in onda. E oggi, ...

Le Serie tv di Apple dovrebbero arrivare nel marzo 2019 : Fra piattaforme di streaming come Netflix e Prime Video, altre offerte come Tim Vision, Infinity e Now Tv, per non parlare dei timidi progetti di Facebook e YouTube, il mondo della produzione seriale sta diventando davvero sterminato. E lo sarà ancora di più quando anche un gigante come Apple metterà in campo le serie tv che ha in progetto. La società di Cupertino, infatti, ha annunciato di aver investito in questi mesi ben un miliardo di ...

Diritti tv - arriva l’anticipo di Mediapro : versati 64 milioni alla Lega Serie A : Il gruppo cinese/spagnolo ha versato l'anticipo per i Diritti tv della Serie A 2018/21 con un giorno d'anticipo sulla scadenza L'articolo Diritti tv, arriva l’anticipo di Mediapro: versati 64 milioni alla Lega Serie A è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Diritti tv - arrivato in Lega Serie A l'anticipo di 50 milioni di Mediapro : È appena stato notificato - apprende l'agenzia Ansa - alla Lega calcio di Serie A il versamento dell'acconto per i Diritti tv del triennio 2018-21 da parte di Mediapro. Il gruppo audiovisivo spagnolo, ...

Il pianeta è stato invaso : su Infinity arrivano gli alieni di V nel remake della Serie cult degli anni Ottanta : V Ventinove astronavi per ventinove città della Terra: inizia così l’avvicinamento degli alieni Visitors al nostro pianeta. Attraverso la loro portavoce e leader Anna (Morena Baccarin) annunciano subito di essere venuti in pace e di voler collaborare con gli umani. Ma molto presto Erica Evans (Elizabeth Mitchell), agente dell’FBI, capisce che quel messaggio nasconde una minaccia e una verità molto più inquietante. Come lei, altri umani non ...