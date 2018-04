Serie B | un turno di stop per Agnelli del Foggia

Serie B Cittadella - Benedetti e Scaglia squalificati per un turno : ROMA - Sono 7 i calciatori squalificati - tutti per un turno - dal giudice sportivo di Serie B Emilio Battaglia dopo le partite della 34/a giornata, 13/a di ritorno. Si tratta degli espulsi Benedetti ...

Serie A Napoli - un turno di squalifica per Mario Rui : MILANO - Sono in tutto otto, e tutti per un turno, i giocatori fermati dal giudice sportivo della Serie A, dopo le partite della trentunesima giornata: Leonardo Bonucci , Milan, con ammenda di 1.500 ...

Serie A - 8 giocatori squalificati per un turno : Il giudice sportivo della Serie A ha squalificato 8 giocatori, tutti per un turno, dopo le partite del 31° turno. Questo l’elenco: Leonardo Bonucci (Milan) con ammenda di 1.500 euro, Bartosz Bereszynksi (Sampdoria), Marcelo Brozovic (Inter), Marco Capuano (Crotone), Emanuele Giaccherini (Chievo), Andrea Petagna (Atalanta), Luca Rigoni (Genoa), Mario Rui (Napoli). Alla Roma è stata inflitta un’ammenda di 4mila euro. Tra i dirigenti, ...

Serie A - prossimo turno : programma 32esima giornata/ Milan-Napoli e derby di Roma : lotta Scudetto e Champions : Serie A, prossimo turno: programma 32esima giornata. Da Milan-Napoli al derby di Roma: lotta Scudetto e Champions nel weekend. La capolista Juventus invece ospita la Sampdoria(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 12:21:00 GMT)

Ecco le partite del prossimo turno del campionato di calcio di Serie A : Queste le partite del prossimo turno del campionato di calcio di Serie A, 13mo del girone di ritorno, in programma nel fine settimana. Sabato 14 aprile si giocheranno 4 anticipi: Cagliari-Udinese (h 15); Chievo-Torino (h 18); Genoa-Crotone (h 18) Atalanta-Inter (20.45). Domenica si giocheranno le altre partite: Fiorentina-Spal (h 12.30); Bologna-Verona (h 15); Milan-Napoli (h 15); Sassuolo-Benevento (h 15); Juventus-Sampdoria (h 18); Lazio-Roma ...

Prossimo turno Serie A - 32^ giornata : orari delle partite. Le date ed il palinsesto tv (14-15 aprile) : La 32ma giornata del massimo campionato italiano di calcio andrà in scena tra il 14 ed il 15 aprile prossimi, con ben quattro anticipi al sabato: spicca, alle 20.45, Atalanta-Inter. Prima della Beneamata, in campo alle ore 15.00 Cagliari-Udinese, poi alle 18.00 due sfide, ovvero Chievo-Torino e Genoa-Crotone. Domenica lunch match che metterà di fronte Fiorentina e SPAL, poi soltanto tre gare alle ore 15.00: Bologna-Hellas, Sassuolo-Benevento e ...

Calcio - Serie A - prossimo turno : ANSA, - ROMA, 8 APR - Queste le partite del prossimo turno del campionato di Calcio di Serie A, 13mo del girone di ritorno, in programma nel fine settimana. Sabato 14 aprile si giocheranno 4 anticipi: ...

Diretta Channel Serie B : le gare del 28° turno in chiaro su LNP Channel : Dopo la sosta pasquale della scorsa settimana, torna in campo la Serie B Old Wild West per la 28giornata. Nel terzultimo turno della stagione regolare, torna anche il consueto appuntamento con Diretta ...

Giudice Serie A - 8 squalificati 1 turno : ANSA, - ROMA, 5 APR - Sono otto i giocatori squalificati per un turno in Serie A in vista della 31/a giornata: Claud Adjapong e Francesco Magnanelli , Sassuolo, , Marco Andreolli e Luca Ceppitelli, ...

Serie B - gli squalificati : un turno a Pasciuti e Castagnetti : ROMA - Il giudice sportivo di Serie B ha squalificato due giocatori dopo i recuperi dell'ottava giornata di ritorno: si tratta di Pasciuti , Carpi, e Castagnetti , Empoli, , entrambi fermati per una ...

Serie B - Pasciuti e Castagnetti squalificati per un turno : Il giudice sportivo di Serie B, in merito ai recuperi della 29esima giornata, ha squalificato per una giornata Lorenzo Pasciuti del Carpi e Michele Castagnetti dell’Empoli. (AdnKronos) L'articolo Serie B, Pasciuti e Castagnetti squalificati per un turno sembra essere il primo su CalcioWeb.