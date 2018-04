Serie B | l' Unicusano Ternana si gode la tripletta di Tremolada

Serie B - Unicusano Ternana : cinque gol al Cittadella per crederci ancora : Serie B. Quando capitan Iori, poco prima del quarto d'ora di gioco, si presentava dal dischetto superando Sala e portando in vantaggio il Cittadella , neanche il più ottimista dei tifosi dell' Unicusano ...

Serie B - Unicusano Ternana-Cittadella : De Canio e Venturato pronti per la prima : Serie B, prosegue il lavoro dell' Unicusano Ternana in vista della sfida interna di domani con il Cittadella , al Liberati si inizia alle 15, . Ieri pomeriggio, al Taddei, il tecnico De Canio diretto ...

Serie B - scossa Tremolada per l'Unicusano Ternana : "Salvezza? Ci credo ancora" : Serie B, iniezione di fiducia e carica per l'Unicusano Ternana . C'è un solo pensiero nella testa di Luca Tremolada : battere il Carpi. Poi pensare al match successivo, senza guardare più in là, ...

Serie B - ecco come sono cambiati gli allenamenti dell'Unicusano Ternana : Serie B , ecco come sono cambiati gli allenamenti fisici dell' Unicusano Ternana . Da meno di un mese il professor Giovanni Petralia ha assunto il ruolo di preparatore atletico dell'Unicusano Ternana , ...

Serie B - Unicusano Ternana : Defendi carica i tifosi : Serie B , su Radio Cusano Campus capitan Defendi carica i supporter dell' Unicusano Ternana . 'I tifosi ci stiano accanto come hanno sempre fatto: noi daremo il massimo, proprio come fanno loro'. ...

Serie B - con Lo Spezia per l'Unicusano Ternana un punto da cui ripartire : Serie B , ecco il punto da cui ripartire per l'Unicusano Ternana . In una partita giocata nel segno di Davide Astori, come tutte quelle di questo weekend calcistico, l'Unicusano Ternana strappa un ...