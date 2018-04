Serie A Crotone | Martella | «Dobbiamo continuare così fino a fine campionato»

Serie A Genoa - Biraschi out per il Crotone. Rientra Veloso : GENOVA - Torna in campo il Genoa nella settimana che conduce all'anticipo con il Crotone di sabato alle 18. La squadra si è radunata al Centro Signorini. I giocatori che non sono scesi in campo contro ...

Serie A Crotone - Tumminello : «Crotone - darò il massimo» : Crotone - Marco Tumminello è tornato. L'attaccante ha messo nei ricordi l'infortunio al crociato. Zenga e il Crotone hanno perso per il finale di stagione Budimir e Benali, ma hanno ritrovato l'...

Serie A - lotta salvezza : precipita il Cagliari - Lopez a rischio? Riecco il Crotone. Spreca il Chievo - respira il Sassuolo : Serie A, lotta salvezza- Una lotta salvezza ricca di colpi di scena, la quale si annuncia entusiasmante e lo sarà fino al termine del campionato. Spacciato il Benevento, torna in corsa il Verona dopo lo scontro salvezza contro il Cagliari. Il successo dei veneti rilancia le speranze salvezza di Pecchia e dei suoi uomini e […] L'articolo Serie A, lotta salvezza: precipita il Cagliari, Lopez a rischio? Riecco il Crotone. Spreca il Chievo, ...

Video/ Crotone Bologna (1-0) : highlights e gol della partita (Serie A 31^ giornata) : Video Crotone Bologna (risultato finale 1-0): highlights e gol della partita, valida nella 31^ giornata della Serie A. Agli squali basta la rete di Simy al 25'.(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 10:04:00 GMT)

Serie A 31esima giornata torna a vincere il Crotone contro il Bologna : Serie A 31esima giornata torna al successo il Crotone contro il Bologna. Crotone 1 Bologna 0 Marcatori: Simy 25° Crotone

Serie A - 31^ giornata : delirio al San Paolo - rimonta da sogno del Napoli contro il Chievo : scatto salvezza per Crotone e Verona [FOTO] : 1/25 LaPresse ...

RISULTATI Serie A/ Diretta live score : Napoli ancora frenato - Simy lancia il Crotone! Classifica aggiornata : RISULTATI SERIE A: Classifica aggiornata e Diretta live score delle partite di oggi 8 aprile. La 31^ giornata si accende con il lunch match Torino-Inter all'Olimpico.(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 15:39:00 GMT)

Serie A Crotone - Zenga : «Siamo feriti ma non morti» : Crotone - Zenga ha parlato prima della prossima sfida di campionato: " Noto che c'è un disfattismo clamoroso. Io non voglio cambiare il mondo, non sono Don Chisciotte, ma nel calcio non si può prevedere cosa accadrà nella prossima gara, che io penso sempre di poter vincere. Leggere sempre che c'è crisi, che c'è nervosismo, crea ...

Serie A Crotone - Ceccherini : «In ritiro per trovare la giusta concentrazione» : Crotone - "Siamo in un momento importante del campionato, domenica arriva il Bologna e siamo in ritiro per trovare la giusta concentrazione e i meccanismi che nelle ultime due uscite sono un po' ...

Serie A Crotone - frattura al piede per Benali : stagione finita : Crotone - Il Crotone e Zenga devono fare i conti con un altro infortunio pesante. Ahmad Benali , infatti, ha chiuso la stagione in anticipo. Il centrocampista ex Pescara, uno dei rinforzi del mercato ...

Serie A Crotone - Zenga perde Benali : frattura al piede : Crotone - Brutte notizie per il Crotone . Zenga, infatti, non potrà più contare su Ahmad Benali . Il centrocampista ex Pescara, uno dei rinforzi del mercato invernale, ha rimediato una frattura al ...

Video/ Torino Crotone (4-1) : highlights e gol della partita (Serie A recupero) : Video Torino Crotone (4-1): highlights e gol della partita di Serie A. Le immagini salienti del match di recupero fra le squadre di Mazzarri e Zenga, con Belotti scatenato(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 09:18:00 GMT)