Serie A Benevento | Vigorito | «Siamo arrivati in A impreparati»

Serie A Benevento - Vigorito : «Noi impreparati per la massima Serie» : Benevento - "Non possiamo fare altro che ribadire di essere arrivati in questa categoria con molta buona volontà e forse un pò impreparati. Il tempo ci ha dato qualcosa e ci ha tolto qualche altra ...

Serie A Benevento - Ricorso respinto per Lucioni : Benevento - respinto il Ricorso presentato dal legale di Fabio Lucioni , calciatore del Benevento , contro la squalifica per doping. Viene quindi confermata la sentenza che costringerà il calciatore ...

VIDEO / Benevento Juventus (2-4) : highlights e gol. Allegri : scudetto? Si decide all'ultima giornata (Serie A) : VIDEO Benevento Juventus (2-4): highlights e gol della partita di Serie A per la 31^ giornata. Le immagini salienti del match fra le squadre di De Zerbi e Allegri(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 10:25:00 GMT)

Serie A Benevento - De Zerbi : «Stagione sfortunata - non meritiamo l'ultimo posto» : Benevento - Dopo la sconfitta del Benevento contro la Juventus De Zerbi ha commentato la gara ai microfoni di Sky Sport: "Oggi abbiamo avuto difficoltà nel superare la pressione dei giocatori bianconeri. La gara è stata decisa da due rigori e due conclusioni all'incrocio dei pali da parte di due campioni". Il ...

Serie A - la Juve soffre ma passa : a Benevento è 4-2 : Serie A, la Juve soffre ma passa: a Benevento è 4-2 Tripletta di Dybala (due rigori) e poi Costa. I sanniti pareggiano due volte con Diabatè. Continua a leggere

Serie A Benevento-Juventus 2-4 - il tabellino : BENEVENTO - Vittoria per 4-2 della Juventus in casa di un Benevento che ha comunque dato battaglia alla prima della classe. Quest'ultima prosegue con un successo il duello a distanza, in chiave ...

Video Gol Benevento-Juventus 2-4 : Highlights e Tabellino Serie A 7-4-2018 : Risultato Finale Benevento-Juventus 2-4: Cronaca e Video Gol Dybala, Diabaté 31^ Giornata Serie A 7 Aprile 2018. Tripletta Dybala, gol di Douglas Costa e doppietta Diabaté: quando Davide per poco non riesce a bloccare Golia. Il Benevento di De Zerbi per poco non compie il miracolo contro la Juventus di Massimiliano Allegri. La legge del Ciro Vigorito non vale per i bianconeri che vincono per 2-4 in trasferta ma con molta, molta sofferenza. ...

Benevento-Juventus 2-4 - i bianconeri allungano in testa alla Serie A. Decide la tripletta di Dybala : La Juventus ha sconfitto il Benevento per 4-2 nell’anticipo della 31^ giornata di Serie A e allunga in testa alla classifica: ora i bianconeri hanno sette punti di vantaggio sul Napoli che domani pomeriggio sfiderà il Chievo al San Paolo. I Campioni d’Italia hanno faticato più del previsto contro il fanalino di coda ma sono riusciti a spuntarla al termine di una settimana caratterizzata dalla pesante sconfitta in Champions League ...

Pagelle/ Benevento Juventus : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 31^ giornata - primo tempo) : Pagelle Benevento Juventus: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 31^ giornata. I protagonisti, i migliori e i peggiori al Vigorito (oggi 7 aprile)(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 16:17:00 GMT)

