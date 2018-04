Sem e Sténn | «Dopo X Factor sogniamo Luca Guadagnino»

vanityfair

: RT @weareafterhours: Tutto pronto per il 10 aprile, si inizierà spaccando il minuto. Occhio agli orari!?? apertura porte ?? 18.00 ?? @sem_st… - Gargallina77 : RT @weareafterhours: Tutto pronto per il 10 aprile, si inizierà spaccando il minuto. Occhio agli orari!?? apertura porte ?? 18.00 ?? @sem_st… - sPAZIO211 : Sem&Stènn sono una coppia nella musica e nella vita: di fatto hanno conquistato Manuel Agnelli e il pubblico dell'u… - sem_stenn : RT @GassmanGassmann: 70 civili morti in un attacco CHIMICO in SIRIA oggi.Non guardare da 7 anni il massacro di un popolo inerme verrà ricor… -

(Di martedì 10 aprile 2018) Quando li chiamiamo per questa intervista, Sen&si sentono un po’ in colpa. «Abbiamo ordinato sushi a pranzo e non potremmo, perché stiamo un po’ a stecchetto ultimamente…». Colpa di Offbeat, il primo tour che li vede protagonisti. «Amiamo esibirci con la pancia di fuori, quindi è meglio essere in forma», scherzano Stefano e Salvatore, il moro e il biondo. Coppia da 7 anni, i due sono stati concorrenti dell’ultima edizione di Xnella squadra di Manuel Agnelli: escono al terzo live, ma non ci vuole molto a capire che abbiano lasciato il segno. Tant’è che il giudice prima li scrittura per aprire il concerto degli Afterhours al Forum di Assago il 10 aprile e, poi, accetta di prendere parte al video di Baby Run, prima fatica discografica di Sem&nell’era del ...