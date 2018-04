Scossa nel Maceratese | magnitudo 4 6 | crollato campanile del ' 600 a Muccia - A Pieve

Marche - Scossa di magnitudo 4.6|Mappa Nelle casette vola tutto : «Andiamo via...» : La scossa avvertita alle 5:11 del mattino di martedì a 2 chilometri da Muccia. Oltre 10 repliche sono state registrate finora. L’Ingv: «È ancora la sequenza del 24 agosto 2016». Sospesa la circolazione dei treni lungo la linea interna Civitanova Marche

Scossa di magnitudo 4.7 nel Maceratese<br>Non ci sono feriti - ma danni notevoli : 8:26 - A Muccia, il primo cittadino riferisce di una grande paura e di un senso di insicurezza diffusi tra la popolazione dopo le scosse di terremoto nelle Marche di questa mattina. A RaiNews24 il sindaco Mario Baroni dice: "Stiamo controllando sia le casette che le case rimaste agibili. È uno stillicidio continuo, che ci sta snervando e che non si ferma: le scosse si ripetono da svariati giorni, anche con un'escalation nell'intensità". La ...

Terremoto nel Maceratese : il campanile di Santa Maria di Varano prima e dopo la Scossa : La scossa di Terremoto di magnitudo 4.7 registrata a Muccia, in provincia di Macerata, ha provocato un piccolo crollo al campanile della chiesa del seicento Santa Maria di Varano. La cappella a pianta ...

Terremoto - Scossa di 4 - 7 gradi nelle Marche : La zona è sempre quella del sisma di due anni fa e la paura ritorna. Una scossa di Terremoto di magnitudo 4.7 sulla scala Richter è stata registrata alle 5 e 11 della mattina con epicentro a 2 chilometri da Muccia, in provincia di Macerata, e ipocentro a 9 km di profondità. La rilevazione è dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. https://twitter.com/INGVterremoti/status/983571849857654784 Non ci sono notizie di danni a persone, ma ...

Scossa di magnitudo 4.7 nel Maceratese. Sindaci : “Gravi danni”. Oltre 10 repliche. Crollato campanile della chiesa di Muccia : Un sisma di magnitudo 4.7 è stato registrato alle 5.11 con epicentro a 2 km da Muccia, in provincia di Macerata, ed ipocentro a 9 km di profondità. Lo riporta l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv). La Scossa è stata chiaramente avvertita anche in Umbria, Lazio e parte della Toscana. Non si registrano feriti, ma i Sindaci della zona parlano di “gravi danni”. “Oggi chiudiamo le scuole. Abbiamo dei danni e ...

