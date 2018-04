Scossa nel Maceratese | 4 7 | avvertita anche in Umbria

Terremoto - forte Scossa nelle Marche Epicentro vicino a Macerata - treni fermi : Una forte scossa di Terremoto all'alba nelle Marche. scossa di magnitudo 4.7 secondo l'Ingv, l'Istituto nazionale di vulcanologia, registrata alle 5:11 con Epicentro a 2 km da Muccia, in provincia di ...

Scossa di magnitudo 4.7 nel Maceratese. Sindaci : “Gravi danni”. Oltre 10 repliche. Crollato campanile della chiesa di Muccia : Un sisma di magnitudo 4.7 è stato registrato alle 5.11 con epicentro a 2 km da Muccia, in provincia di Macerata, ed ipocentro a 9 km di profondità. Lo riporta l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv). La Scossa è stata chiaramente avvertita anche in Umbria, Lazio e parte della Toscana. Non si registrano feriti, ma i Sindaci della zona parlano di “gravi danni”. “Oggi chiudiamo le scuole. Abbiamo dei danni e ...

Scossa di magnitudo 4.7 nel Maceratese. Sindaci : “Gravi danni”. Oltre 10 repliche : Un sisma di magnitudo 4.7 è stato registrato alle 5.11 con epicentro a 2 km da Muccia, in provincia di Macerata, ed ipocentro a 9 km di profondità. Lo riporta l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv). La Scossa è stata chiaramente avvertita anche in Umbria, Lazio e parte della Toscana. Non si registrano feriti, ma i Sindaci della zona parlano di “gravi danni”. Oltre 10 le repliche finora, tra cui due di magnitudo ...

Scossa di magnitudo 3.3 nell'Aquilano : 8.05 Una Scossa di magnitudo 3.3 della scala Richter è stata avvertita dalla popolazione all'Aquila. Epicentro il piccolo Comune di Ocre (1000 abitanti circa) alle porte della periferia est del capoluogo di Regione. Diverse le telefonate al centralino dei vigili del fuoco. Non sono segnalati al momento danni a cose o a persone. Il 30 marzo la città è stata interessata da un terremoto di magnitudo 3.9. Il 6 aprile scorso è ricaduto ...

Terremoto - torna la paura nelle Marche : Scossa di 4.6 Danni - crolla un campanile : La scossa avvertita alle 5:11 del mattino di martedì a 2 chilometri da Muccia. Oltre 10 repliche sono state registrate finora. L’Ingv: «È ancora la sequenza del 24 agosto 2016»

Terremoto : Scossa di magnitudo 4.7 nelle Marche. LIVE : Terremoto: scossa di magnitudo 4.7 nelle Marche. LIVE La scossa è stata registrata alle 5:11 con epicentro a 2 km da Muccia, in provincia di Macerata, ed ipocentro a 9 km di profondità. Sospesa a scopo precauzionale la circolazione dei treni sulla linea Civitanova Marche-Macerata. Danni e scuole chiuse a Pieve ...

“La terra ha tremato ancora”. Paura in centro Italia. Forte Scossa nelle prime ore del mattino. Il sindaco della piccola località colpita : “Ci sono danni” : La terra trema di nuovo e l’Italia ripiomba nel terrore nelle prime ore del mattino. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.7 è stata registrata alle 5:11 con epicentro a 2 chilometri da Muccia, in provincia di Macerata, e ipocentro a 9 km di profondità. Lo riporta l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv). Oltre che nelle Marche, la scossa è stata chiaramente avvertita anche in Umbria. Dopo il Forte sisma del centro Italia ...

