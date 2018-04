Scossa di magnitudo 4 7 nel Maceratese Sindaci | “Gravi danni” Oltre 10 repliche

ilfattoquotidiano

: #10apr ore 5.11, scossa #terremoto magnitudo 4.7 registrata nella zona di #Muccia #PieveTorina #Pievebovigliana (MC… - emergenzavvf : #10apr ore 5.11, scossa #terremoto magnitudo 4.7 registrata nella zona di #Muccia #PieveTorina #Pievebovigliana (MC… - repubblica : Scossa di magnitudo 4.7 nel Maceratese. Interrotta la linea Fs Civitanova-Macerata [news aggiornata alle 06:47] - SkyTG24 : #UltimOra #Terremoto, scossa magnitudo 4.7 nelle #Marche. Verifiche in corso -

(Di martedì 10 aprile 2018) Un sisma di4.7 è stato registrato alle 5.11 con epicentro a 2 km da Muccia, in provincia di Macerata, ed ipocentro a 9 km di profondità. Lo riporta l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv). Laè stata chiaramente avvertita anche in Umbria, Lazio e parte della Toscana. Non si registrano feriti, ma idella zona parlano di “gravi danni”. “Oggi chiudiamo le scuole. Abbiamo dei danni e stiamo verificando anche le Sae (soluzioni abitative in emergenza, ndr)”, ha detto il sindaco di Pieve Torina (Macerata), Alessandro Gentilucci.10 lefinora, tra cui due di3.5 alle 5:46 e alle 6:03. La‘ha fatto crollare il piccolo campanile della Chiesa del ‘600 Santa Maria di Varanò, riferisce il sindaco Mario Baroni. Ora sono in corso accertamenti, spiega il primo cittadino, per verificare se ...