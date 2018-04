Scooter contro furgone | un ferito

Scooterista si schianta contro le transenne - grave dopo la carambola : grave incidente, nel primo pomeriggio di martedì, a Marebello con uno Scooterista 52enne trasportato in serie condizioni al 'Bufalini' di Cesena. Il sinistro si è verificato verso le 14.5 quando l'...

Scooter si schianta contro trattore - muore uno studente sedicenne : ACERRA. Si scontra frontalmente con un trattore, muore a sedici anni a bordo del suo Scooter. È accaduto oggi pomeriggio ad Acerra in contrada San Giovanni a poche centinaia di metri dal popoloso ...

Scooter si schianta contro trattore - muore uno studente sedicenne di Acerra : Acerra. Si scontra frontalmente con un trattore, muore a sedici anni a bordo del suo Scooter. È accaduto oggi pomeriggio ad Acerra in contrada San Giovanni a poche centinaia di metri dal popoloso ...

INCIDENTE STRADALE/ Bollate - auto contro Scooter : muore postino di 41 anni : INCIDENTE STRADALE, oggi 20 marzo 2018: un 41enne di Paderno Dugnano, di professione postino, ha perso la vita in uno scontro tra il suo scooter e un'auto. Il conducente della macchina...(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 08:56:00 GMT)

Milano - scontro tra un'auto e uno Scooter - in due cadono in una buca : Paura domenica alle 14.25 in via Console Marcello. Una coppia , lui 33 anni e lei 40, era su uno scooter quando dopo lo scontro con un'auto il guidatore ha perso il controllo finendo nella buca di un ...

Roma - auto non si ferma a un controllo. Carabiniere spara e ferisce due passanti su uno Scooter : Due donne a bordo di uno scooter sono rimaste ferite da un colpo di pistola stasera a Roma. Dalle prime informazioni sembra che durante un’attività di polizia giudiziaria i carabinieri avevano intimato l’alt a una macchina che non si è fermata e si è data alla fuga tentando di investire un Carabiniere che ha sparato ferendo le due donne, probabilmente madre e figlia. Secondo quanto si è appreso, non sono in gravi condizioni. L’auto è riuscita a ...

Ubriaco su Scooter sbatte contro un'auto - l'amico operato d'urgenza è in prognosi riservata : TORRE DEL GRECO. Grave incidente in Litoranea, scooter con conducente Ubriaco sbatte sul cofano di un'auto ferma davanti alle strice pedonali: l'amico 23enne in prognosi riservata. Un volo di 20 metri ...

INCIDENTE STRADALE/ Pordenone - auto contro Scooter : centauro è grave (13 febbraio 2018) : INCIDENTE STRADALE, oggi 13 febbraio 2018: a Pordenone, scontro violento tra un'auto e uno scooter. Ad avere la peggio è stato il centauro. Macchina contro un albero a Senigallia(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 09:33:00 GMT)

Gra - scontro tra autocarro e Scooter : morto centauro : Incidente stradale sul Grande Raccordo Anulare al chilometro 50, in carreggiata interna, tra Ardeatina e Laurentina. E’ avvenuto intorno alle 8. A quanto si è appreso, a scontrarsi sono stati uno scooter e un autocarro. Inutili i soccorsi per il centauro, un 28enne romano, portato in ospedale, è morto poco dopo. Sul posto era intervenuto […] L'articolo Gra, scontro tra autocarro e scooter: morto centauro sembra essere il primo su ...