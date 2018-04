Scatenato Huawei P9 Lite TIM in primavera | sotto con l’aggiornamento B367

optimaitalia

: Scatenato #HuaweiP9Lite TIM in primavera: sotto con l'aggiornamento B367 - OptiMagazine : Scatenato #HuaweiP9Lite TIM in primavera: sotto con l'aggiornamento B367 -

(Di martedì 10 aprile 2018) Buonissimi segnali quelli che stanno arrivando in questi minuti dagli utenti che hanno deciso di puntare su unP9TIM, visto che il modello brandizzato a distanza di un mese esatto dall'ultimo aggiornamento ufficiale ricevuto, vale a dire il cosiddetto "B366", sta iniziando a toccare con mano la patch. Proviamo dunque a fare chiarezza e mente locale su ciò che dobbiamo aspettarci dallo smartphone in questione una volta portato a termine il download.A partire da oggi 10 aprile, si susseguono infatti sui social le segnalazioni da parte di coloro che stanno ricevendo la notifica per procedere con il download della patch di marzo. Si tratta di un pacchetto software pari a circa 300 MB per chi si ritrova con unP9brandizzato TIM e che ha l'importante compito di dare continuità a questo smartphone dal punto di vista software rispetto a quanto avvenuto appena ...