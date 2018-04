Scandalo Facebook | al via l' audizione di Zuckerberg al Congresso Usa

Facebook - ecco lo strumento per sapere se il vostro account è stato coinvolto nello Scandalo Cambridge Analytica : ecco lo strumento messo a disposizione da Facebook Facebook, ecco lo strumento per sapere se il vostro account è stato coinvolto nello scandalo Cambridge Analytica Facebook ha annunciato, nei giorni ...

Scandalo dati - Italia pronta a chiedere i danni a Facebook : L'Italia sarebbe pronta a chiedere i danni a Facebook per lo Scandalo dati che ha coinvolto anche decine di migliaia di profili Italiani. Contestandone il trasferimento a Cambridge Analytica senza il ...

Nuovo Scandalo per Facebook : sospesa l'app Cubeyou : Mentre Mark Zuckerberg depone al Congresso Usa, un Nuovo scandalo rischia di scoppiargli tra le mani.È quello che coinvolge l'app Cubeyou - prontamente sospesa dal social network -, accusata di raccogliere dati attraverso sondaggi e quiz e soprattutto di usare le informazioni degli utenti non per "ricerche accademiche non profit", come dichiarato, ma per fini commerciali, come scoperto e denunciato da un'inchiesta della Cnbc.Come racconta il ...

Facebook : da oggi avvisa utenti coinvolti nello Scandalo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Scandalo dati - da oggi Facebook avvisa gli utenti coinvolti : A partire dalla serata e gradualmente in tutti i paesi del mondo, le persone interessate riceveranno un 'alert' che rimanderà ad un testo di spiegazioni. Potranno anche capire quali dei loro dati ...

Facebook tra Scandalo dati e boicottaggi : rischia fuga dei più giovani - : Per l'11 aprile, giorno in cui Zuckerberg testimonierà al Congresso Usa, è stata lanciata sul web la campagna "Faceblock": 24 ore senza usare il social network più diffuso al mondo. Gli under 25 starebbero però già guardando ad altre piattaforme

Lady big data : "Dopo lo Scandalo di Facebook ci sarà maggiore consapevolezza" : Questione di click. Nell'era pre digitale si sarebbe parlato di 'consigli per gli acquisti'. Ora la sfida è all'ultimo touch. Lo è ogni giorno per Ilaria Zampori, dal 2015 direttore generale di ...

Scandalo Facebook sfocia in Faceblock : 11 aprile senza social - WhatsApp e Instagram : Lo Scandalo Facebook con l'iniziativa Faceblock potrebbe avere la sua prima conseguenza devastante per il social network. Per mercoledì 11 aprile è previsto un boicottaggio totale della prima creatura di Mark Zuckerberg, ma anche di WhatsApp e Instagram per una mobilitazione che si spera possa essere per quanto possibile mondiale. In che cosa consiste la protesta che avverrà in concomitanza con l'intervento del noto CEO al Congresso degli Stati ...

Scandalo Facebook : le novità di Zuckerberg in vista delle elezioni : Con una sperimentazione in Canada , e in estate nel resto del Mondo, , arriva anche un nuovo strumento che consente agli utenti di vedere tutti gli annunci di una pagina e verrà creato anche un ...

Scandalo Datagate - l’Antitrust apre un’istruttoria contro Facebook per pratica commerciale scorretta : Scandalo Datagate, l’Antitrust apre un’istruttoria contro Facebook per pratica commerciale scorretta Il presidente Giovanni Pitruzzella: “Quando ci si iscrive al social network l’utente non è informato sul fatto che sta cedendo dei dati per un uso commerciale”. In Europa coinvolte 2,7 milioni di persone Continua a leggere

Scandalo Facebook - 3 mln profili coinvolti in Europa : Bruxelles, 6 apr. (AdnKronos) – La commissaria europea alla Giustizia Vera Jourova “ha inviato una lettera a Facebook la settimana scorsa, chiedendo maggiori chiarimenti entro due settimane. Posso confermare che ieri sera abbiamo ricevuto una risposta alla lettera: Facebook ci ha confermato che i dati appartenenti fino a 2,7 mln di persone nell’Ue possono essere stati impropriamente condivisi con Cambridge Analytica”. Lo ...

Facebook - Scandalo Cambridge Analytica : Bruxelles vuole vederci chiaro : Teleborsa, - Facebook continua a rimanere nell'occhio del ciclone per lo scandalo Cambridge Analytica : la web agency londinese del miliardario Robert Mercer che ha lavorato per la campagna elettorale ...

