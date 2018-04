«Scandal» e «Le regole del delitto perfetto» | com’è l’episodio crossover spoiler

vanityfair

(Di martedì 10 aprile 2018) È difficile immaginare uno spazio abbastanza grande da contenere (insieme) gli ego di Olivia Pope e Annalise Keating. Ma Shonda Rhimes l’ha creato. E funziona. Il tanto chiacchierato (doppio) episodiodelledel, intitolato Lahey v. Commonwealth of Pennsylvania e Allow me to introduce myself (in onda il 10 aprile su Fox alle 21 e alle 21:50), unisce le protagoniste più guerriere e carismatiche delle serie della Rhimes: Kerry Washington e Viola Davis. LEGGI ANCHE«Deep State», Mark Strong: «Mai come James Bond» Negli Usa, dove è stato trasmesso l’1 marzo sul canale Abc, entrambe le serie hanno avuto il picco di ascolti della stagione, rispettivamente la settima (e ultima) pere la quarta per Ledel. Uno scrollone che ci voleva, e non solo per i numeri. In realtà, negli Stati Uniti, l’episodio di ...