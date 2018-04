optimaitalia

: Scaletta di Gianna Nannini a Roma con Fenomenale – Il Tour il 10 aprile: orari e ultimi… - all_music_it : Scaletta di Gianna Nannini a Roma con Fenomenale – Il Tour il 10 aprile: orari e ultimi… - OptiMagazine : Stasera @GiannaNannini a #Roma con #FenomenaleIlTour: orari e ultimi biglietti disponibili per il PalaLottomatica… - DanDec1964 : RT @GiannaNannini: Gianna Nannini a Padova impossibile non farsi travolgere dal sound e dalla carica rock -

(Di martedì 10 aprile 2018)- Ilva in scena al PalaLottomatica: il concerto didel 10porta do fronte al pubblico della Capitale lo spettacolo con cui la rocker sta presentando i brani dell'ultimo album Amore Gigante, insieme ai classici del suo repertorio.I concerti primaverili di- Ilsono stati anticipati dalle anteprime di dicembreLive, e la tranche di eventi in Germania, tutti sold out.A marzo è partito ila supporto dell'ultimo disco in studio dellache avrebbe dovuto intitolarsi proprio, come il singolo apripista, poi diventato Amore Gigante per una scelta dettata dalla contemporanea uscita sul mercato di Fenomeno di Fabri Fibra.Il nuovodiè stato segnato dall'incidente di Genova: nell'attraversare il palco salendo su una pedana,è caduta procurandosi una ...