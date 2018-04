Sbarchi di presunti jihadisti sulle coste siciliane | fermate 13 persone

Migranti : Sbarchi fantasma di presunti jihadisti - tredici fermi in Sicilia (3) : (AdnKronos) - Le indagini, pertanto, "hanno disvelato un vero e proprio sistema illecito “transnazionale”, stabilmente operante tra la Tunisia e l’Italia, in cui ogni membro dell’organizzazione rivestiva un ruolo ben preciso, occupandosi dell’adescamento dei Migranti, della raccolta e custodia delle

Sbarchi fantasma di presunti jihadisti - 13 fermi : Palermo, 10 apr. (AdnKronos) – Sbarchi fantasma tra la Tunisia e Marsala di presunti jihadisti. A scoprirli sono stati gli uomini della Guardia di finanza di Palermo che ha fermato all’alba tredici persone. Uno dei protagonisti del traffico è sospettato di essere vicino ad ambienti terroristici, come emerge dalle intercettazioni. L’operazione è coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, ed eseguita dai ...

Migranti : Sbarchi fantasma di presunti jihadisti - tredici fermi in Sicilia (2) : (AdnKronos) – Per la conduzione del lucroso traffico, che poteva fruttare complessivamente tra i 30.000 e i 70.000 euro a viaggio, era stata “predisposta una efficiente rete organizzativa, che contava sull’operato di elementi tunisini, italiani e marocchini, in posizione subordinata, che si occupavano di fornire ai clandestini un vero e proprio servizio ‘shuttle” dalle spiagge di sbarco sino alle basi logistiche ...