Sardegna | spacciavano cocaina nelle scuole | 2 giovani arrestati dalla Polizia

(Di martedì 10 aprile 2018)(tanta), ma anche hashish e marijuana che – secondo quanto accertato– i duein particolaree assimi, anche minorenni. Come il 17enne che avrebbe acquistato da loro la “coca” e – dopo averne abusato – era stato ricoverato per overdose, prima all’ospedale di Nuoro e poi in quello di Olbia. Giovanni Battista Sireni (per gli amici Gianni), olbiese di 19 anni, ufficialmente disoccupato e Asab Rabi, pakistano, classe 1996, sono statinell’operazione “Pozzetto”, con la pesante accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I due – dopo tutti i controlli di rito – sono stati costretti agli arresti domiciliari, in attesa di essere sentiti dal magistrato che si occuperà del caso. Un terzo giovane di 28 anni – anche lui originario del Pakistan – è stato raggiunto dal provvedimento d’arresto, ma si è ...