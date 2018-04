Sanzioni Russia | l' impatto sulle aziende italiane

Sanzioni Usa - passo Mosca verso de-dollarizzazione. Russia pronta a scaricare dollaro e anche euro in transazioni petrolio : Dopo l'imposizione delle Sanzioni Usa, Mosca sta lavorando a una ritorsione contro gli Stati Uniti, in particolare contro il dollaro. E' quanto emerge dalle dichiarazioni del ministro dell'Energia ...

Asset Russia sotto attacco dopo Sanzioni : crollano anche oggi borsa Mosca e rublo - boom tassi bond e cds : dopo il tonfo della vigilia superiore a -11%, l'indice azionario della borsa di Mosca RTS Index - denominato in dollari - cede nella sessione odierna un altro 5%.

RUSSIA L'élite di Putin colpita dalle Sanzioni. La nuova ideologia dell'autosufficienza : Nell'articolo 'La solitudine del mezzosangue', pubblicato sulla rivista RUSSIA e politica globale , Surkov proclama il nuovo ideale della RUSSIA: 'Per quattro secoli ci siamo rivolti a Oriente, e ...

Siria - Trump annuncia Sanzioni alla Russia : crolla il rublo e la borsa di Mosca : Giornata di passione per la borsa di Mosca e per il rublo, dopo la minaccia di nuove sanzioni alla Russia da parte di Donald Trump a seguito dell'attacco chimico lanciato domenica su una delle ultime ...

Cremlino : le nuove Sanzioni USA contro la Russia sono scandalose - : "Questa è una nuova storia. Certo, è piuttosto clamorosa dal punto di vista legale e della violazione, come dire, delle norme di tutti e di tutto, quindi, qui è necessaria un'attenta analisi", ha ...

Gli Usa valutano nuove Sanzioni alla Russia. Soffre la Borsa di Mosca : Questa settimana alla Casa Bianca si discuterà del varo di nuovi sanzioni contro Mosca sulla Siria. Lo scrive oggi il quotidiano russo Kommersant, citando una fonte anonima, vicina al Dipartimento di Stato Usa. A presentare le possibili nuove misure punitive sarà, secondo la fonte, John Bolton, "il consigliere per la sicurezza nazionale del presidente Donald Trump, noto per le sue posizioni radicali".A parlare di possibili nuove ...

Domani l'inserto : Russia sotto Sanzioni ma apre al made in Italy : Come ogni lunedì Domani all'interno della Gazzetta ci sarà l'inserto economia di 8 pagine. Il primo piano di questa settimana è sull'economia della Russia - sotto sanzioni - ma che apre le porte al 'made in Italy'. Ne parla la manager Barbara de Magistris. L'impresa della settimana è la Buonristoro, di cui fa parte la parmigiana ...

Sanzioni - diplomatici espulsi e crisi siriana : tra Usa e Russia rapporti mai così tesi nel dopoguerra : Rusal PLC, uno dei maggiori produttori di alluminio nel mondo, con una quota di produzione pari al 7% di quella globale.

La Russia condanna le Sanzioni Usa volte a eliminare i concorrenti dal mercato globale : ... e si sono trasformati in un nemico per l'economia di mercato e la concorrenza libera e leale. Il Ministero degli Esteri russo ha detto inoltre che gli Stati Uniti non esitano a usare qualsiasi mezzo ...

Salvini "via Sanzioni alla Russia - danno a nostra economia"/ Governo M5s-Lega : monito Ispi - "saremmo isolati" : Salvini: 'se al Governo, via le sanzioni alla Russia'. monito Ispi su Lega-M5s, 'saremmo isolati in Ue'. Parla Di Maio prima del vertice di domani.