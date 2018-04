Sanremo | l' edizione 2018 di Face' Art dal 26 maggio al Forte di Santa Tecla

Sanremo - il 13 aprile terzo appuntamento per la 21a edizione di 'Libri da Gustare' : ... Nerosubianco Trucchi, consigli e segreti di chi, in cucina, ha scelto di passarci la vita con lo stile inconfondibile dell'autore che, dopo 30 anni di vignette legate al mondo della politica, ha ...

Sanremo Young - Elena Manuele vince la prima edizione : tutti i dettagli della finalissima : “Ringrazio soprattutto chi ha condiviso con me questa splendida avventura”. Sono state queste le prime parole di Elena Manuele, vincitrice della prima edizione di

Milano-Sanremo 2018 : Peter Sagan e una maledizione da rompere : Prima o poi la vince Quando si pensa a Peter Sagan e alla Milano-Sanremo il primo pensiero che viene in mente è questo. Il 2018 sarà l’anno buono? Complici anche diverse assenze tra gli avversari, Sagan potrebbe trovare un campo partenti meno agguerrito nei suoi confronti, con la possibilità di giocarsi le proprie carte senza correre contro tutti e senza la necessità di inventari numeri come quello che ha infiammato la corsa nella scorsa ...

Lunedì al via la quarta edizione del Festival della legalità al Casinò di Sanremo : primo ospite - il comandante Alfa : Come la 'ndrangheta investe i soldi della cocaina nell'economia legale" , Mondadori, Musica con Mladen, Edoardo Chiesa e Christian Gullone. [9] => , Sanremo . Verrà inaugurata domani la quarta ...

Sanremo - tutto pronto per la terza edizione dell'Ariston Comic Selfie : lo spettacolo del web che unisce palco reale e del web foto : La finalissima si terrà il 31 maggio sul palco dell'Ariston in diretta streaming. Il giorno precedente è invece previsto un altro avvenimento sul quale l'organizzazione sta lavorando. Ariston Comic ...

“Non ho fatto altro che vomitare”. Ermal Meta-Moro e il clamoroso retroscena. I vincitori della 68esima edizione del Festival di Sanremo confessano per la prima volta come è andata veramente quella notte : Hanno vinto il 68esimo Festival di Sanremo con la canzone “Non mi avete fatto niente”. Per Ermal Meta e Fabrizio Moro una vittoria arrivata dopo le polemiche per il presunto plagio, l’auto-citazione dalla canzone “Silenzio”, che condivide lo stesso ritornello e lo stesso autore, Andrea Febo. Al DopoFestival, i vincitori hanno commentato le loro sensazioni a caldo. Ermal Meta racconta di essersi sentito ferito ...

Sanremo - conferenza stampa finale : il bilancio dell’edizione 2018 Diretta : Il direttore artistico Claudio Baglioni e i due conduttori Hunziker e Favino rispondono alle domande dei giornalisti

Festival di Sanremo 2018 - Ermal Meta e Fabrizio Moro vincono l’edizione di quest’anno : Non mi avete fatto niente di Ermal Meta e Fabrizio Moro vince la sessantottesima edizione del Festival di Sanremo. Secondo posto per Lo Stato sociale con Una vita in vacanza, terza Annalisa con Il mondo prima di te.

“Tre stro***!”. Sanremo - il fuori onda gela Claudio Baglioni. È successo mentre sul palco si esibivano Favino e Fiorella Mannoia. L’edizione numero 68 si chiude col giallo. Ed è polemica : Nella notte che ha visto il trionfo di Ermal Meta e Fabrizio Moro, il festival di Sanremo si tinge di giallo. Ieri sera Favino ha catturato l’Ariston con la forza della sua recitazione. mentre interpretava il monologo La notte poco prima delle foreste, atto unico del drammaturgo e regista francese Bernard-Marie Koltès del 1977, in sala c’era un silenzio assoluto. Era una figura maschile quella che parlava, che descriveva la ...

Enzo Avitabile e Peppe Servillo a Sanremo 2018 chiudono la 68esima edizione del Festival (video) : Enzo Avitabile e Peppe Servillo a Sanremo rinnovano il loro incoraggiamento ai piccoli eroi che combattono ogni giorno per avere una vita dignitosa e darla alle proprie famiglie. Avitabile ha pubblicato proprio ieri il suo nuovo album Pelle Differente, best of in cui sono presenti ben 28 brani che riperorrono la carriera artistica del musicista dal 1982 ad oggi. In una recente intervista per La Stampa, Enzo Avitabile ha voluto spiegare il ...

Claudio Baglioni/ Condurrà anche la prossima edizione del Festival di Sanremo? : Claudio Baglioni, oggi arriva la Finale di Sanremo 2018 e dopo aver registrato record su record di ascolti tutti si chiedono se Condurrà la prossima edizione del Festival(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 11:34:00 GMT)

“Virginia - ma che dici?”. La Raffaele torna a sorpresa a Sanremo e fa impazzire il pubblico. Applausi scroscianti fino a quella frecciatina (non proprio ina) che il pubblico ha subito notato. La comica più amata del Festival contro uno dei nomi forti di questa edizione : Sembrava non dovesse esserci, dopo essere stata in passato la più apprezzata in assoluto dal pubblico da casa. E invece alla fine anche lei ha fatto capolino al teatro dell’Ariston, scatenando Applausi a non finire tanto in sala quando, virtualmente, sui social network. Di chi parliamo? Di quel vero e proprio ciclone della comicità che risponde al nome di Virginia Raffaele, sbarcata a sorpresa a Sanremo 2018 dopo che in giornata ...

