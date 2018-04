Sanremo | il 13 aprile terzo appuntamento per la 21a edizione di ' Libri da Gustare'

Nek Max Renga a Sanremo 2018 - in arrivo il nuovo album e singolo con il tour fino al 28 aprile : Nek Max Renga a Sanremo 2018 presentano il nuovo singolo, Strada Facendo, in una versione inedita a tre voci. Il brano sarà portato sul palco del Teatro Ariston in duetto con Claudio Baglioni, come già annunciato dal direttore artistico nel momento in cui ha rivelato che sarebbero stati ospiti della manifestazione. Il brano sarà in rotazione radiofonica dalla mezzanotte del 11 febbraio e sarà anche contenuta nel nuovo album in arrivo il 9 ...