Sanità | sciopero di due giorni degli infermieri | possibili disagi giovedì e venerdì

8 marzo - sciopero. Coinvolti trasporti - Sanità - scuola e...donne : Previste manifestazioni in 70 Paesi del mondo oltre all'Italia. Da noi, il corteo delle donne avrà il volto del collettivo femminista 'Non una di meno', autore dell'appello raccolto dai sindacati.

Scuola e Sanità - festa delle donne con protesta : sciopero l'8 marzo : La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - comunica che le associazioni sindacali Slai Cobas, Usi, Usb e Usi-Ait hanno proclamato per l'8 marzo lo sciopero ...

Sanità : sciopero infermieri in Sicilia - Nursind 'saltate 2mila prestazioni' : Palermo, 23 feb. (AdnKronos) - In Sicilia è stata in media del 20 per cento l'adesione allo sciopero nazionale degli infermieri, con punte altissime nel Nisseno dove un operatore su tre ha incrociato le braccia, e a Messina, dove è dovuto intervenire il prefetto per garantire le prestazioni. Decine

Sanità : sciopero infermieri in Sicilia - Nursind ‘saltate 2mila prestazioni’ : Palermo, 23 feb. (AdnKronos) – In Sicilia è stata in media del 20 per cento l’adesione allo sciopero nazionale degli infermieri, con punte altissime nel Nisseno dove un operatore su tre ha incrociato le braccia, e a Messina, dove è dovuto intervenire il prefetto per garantire le prestazioni. Decine di interventi rinviati, prestazioni mediche saltate e Aziende sanitarie costrette a precettare in massa gli infermieri obbligandoli a ...

Oggi ci sarà uno sciopero degli infermieri del Servizio Sanitario Nazionale : È stato invece sospeso quello dei medici The post Oggi ci sarà uno sciopero degli infermieri del Servizio Sanitario Nazionale appeared first on Il Post.

Medici e dirigenti sanitari : sospeso lo sciopero del 23 febbraio : Lo sciopero di Medici e dirigenti previsto per il prossimo 23 febbraio 2018 è stato sospeso. Le organizzazioni sindacali...

Medici e dirigenti sanitari sospendono lo sciopero del 23 febbraio : Roma, 20 feb. , askanews, Le organizzazioni sindacali della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria 'prendono atto' dell'avvio del confronto all'Aran per il rinnovo del contratto di lavoro 2016-2018 ...

Sanità : 23 febbraio sciopero infermieri a Roma - dalla Sicilia pronti bus e manifestazioni locali : Palermo, 20 feb. (AdnKronos) - Partiranno da tutte le province della Sicilia per partecipare numerosi allo sciopero nazionale di venerdì 23 febbraio, a Roma, indetto dal sindacato degli infermieri, il Nursind, per protestare contro la bozza del contratto collettivo del comparto Sanità. Una proposta

Sanitaservice : rassicurazioni da Pasqualone - sospesa la giornata di sciopero : BRINDISI - Le sigle sindacati hanno sospeso lo sciopero dei lavoratori della ditta Sanitaservice proclamato dalla Fp Cgil per il prossimo 19 febbraio. La decisione è stata presa nel corso di un'...

CONTRATTI STATALI/ Rinnovo Sanità : Aran convoca sindacati il 20 febbraio - rinvio sciopero? (ultime notizie) : CONTRATTI STATALI, ultime notizie su Rinnovo Pa per Sanità ed Enti locali: Aran convoca i sindacati per il 20 febbraio. rinvio maxi sciopero medici e infermieri? (Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 01:49:00 GMT)

Venerdì 23 febbraio ci sarà uno sciopero di medici e infermieri del Servizio Sanitario Nazionale : Per Venerdì 23 febbraio sono previsti due scioperi della durata di 24 ore nel settore della sanità, che coinvolgeranno rispettivamente i medici e gli infermieri del Servizio Sanitario Nazionale. Ansa ha scritto che «la protesta degli infermieri riguarderà anche professioni sanitarie come The post Venerdì 23 febbraio ci sarà uno sciopero di medici e infermieri del Servizio Sanitario Nazionale appeared first on Il Post.