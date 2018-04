San Giorgio | ko in casa del Barano

Truonu viva a Ragusa per San Giorgio : Si è tenuta domenica sera al Duomo di Ragusa la tradizionale scinnuta di San Giorgio. L'evento che apre i festeggiamenti del Santo martire.

Murales della pace - festa a San Giorgio a Cremano con gli inviati di Striscia : A gennaio, a San Giorgio a Cremano una scritta contro i due inviati: 'Nuovo sport popolare, manda Abete e Brumotti in ospedale'. Il sindaco Giorgio Zinno all'epoca provvide a farla rimuovere, ...

STRISCIA LA NOTIZIA/ Luca Abete e Vittorio Brumotti a San Giorgio Cremano : un murale al posto delle minacce : Questa sera, lunedì 9 aprile, alle 20.40 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di STRISCIA la NOTIZIA, condotto da Ficarra e Picone. Luca Abete e Vittorio Brumotti a San Giorgio Cremano.(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 13:50:00 GMT)

L'Edipo degli studenti del Liceo Scientifico pronto ad incantare Porto San Giorgio - Monte Rinaldo e la Sicilia : ...Nuovo" di Capodarco con due recite da tutto esaurito e viene quindi presentato a febbraio all'Auditorium "Isaia Bille" del Conservatorio "Pergolesi" di Fermo in occasione del Festival della Scienza ...

Al via a Ragusa i festeggiamenti di San Giorgio : Prendono il via domenica sera a Ragusa Ibla i festeggiamenti in onore del patrono San Giorgio. In programma la tradizionale "scinnuta"

La San Giorgio compie 60 anni : «Dal punto di vista educativo la Psg ha voluto creare un momento aggregativo e di crescita attraverso lo sport», spiega Pasqualetto, 15 anni vice e 10 presidente. «Gioca allo sport è stata un'...

Allo Chalet Tucano's di Porto San Giorgio il giovedì c'è Abra Cadabra 2. Domani al debutto i maghi a Km 0 del Club Prestigiatori del Fermano : Domani sera alcuni dei nostri soci saranno i protagonisti della serata e si esibiranno in giochi di prestigio e spettacoli di magia che sapranno senza dubbio coinvolgere il pubblico'. La rassegna ' ...

PUNTO PANE E INTERNET - Martedì 17 aprile alle 16 nell'Auditorium della Biblioteca Giorgio BasSani. Aperte le iscrizioni : Fascicolo sanitario elettronico: un incontro per imparare a usarlo 04-04-2018 / Giorno per giorno Martedì 17 aprile 2018 alle 16 nell'Auditorium della Biblioteca Giorgio Bassani , via G. Grosoli 42, ...

P.S. Giorgio - Atletica : fine stagione invernale da incorniciare per l'Atletica Sangiorgese "Renato Rocchetti". Vinto il Campionato Regionale ... : La conclusione della stagione invernale ha regalato sorrisi, con la vittoria del Campionato Regionale di società di cross ragazzi. Iniziato alla fine di gennaio ad Ancona, il Campionato di società ...

Montegiorgio - battaglia per i fondi Il San Paolo presenta un esposto : È su quest'ultima che si concentra l'attenzione del comitato, essendo poi quella con cui vengono pagati gli operatori ippici e tutto l'indotto che ruota attorno a questo mondo. Negli ultimi due anni ...

San Giorgio di Valpolicella - Veneto/ L’Ingannapoltron della provincia di Verona (Il Borgo dei Borghi 2018) : San Giorgio di Valpolicella, in provincia di Verona, finalista de Il Borgo dei Borghi 2018 nella trasmissione "Kilimangiaro" condotta da Camila Raznovich.(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 11:53:00 GMT)

Mantova - un arresto per l'omicidio sul ponte di San Giorgio/ Ultime notizie : indiziato ex amico del negoziante : Mantova, un arresto per l'omicidio sul ponte di San Giorgio: indiziato ex amico del negoziante. Vecchi rancori alla base del delitto? Le utlime notizie sull'inchiesta(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 18:01:00 GMT)

Torna lo Street Food Festival : Porto San Giorgio capitale dei sapori : E poi il ludobus per i bambini con animatori e giochi in legno, artisti di strada che stupiranno il pubblico con sorprendenti spettacoli e molto altro ancora.

Uomini e Donne/ Giorgio Manetti sbotta : "Tutte Sante in questo studio!" (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Scoppia una nuova lite tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti nello studio di Canale 5: tutto parte da un regalo...(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 16:02:00 GMT)