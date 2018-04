Salvini e Di Maio | un dialogo in alto mare Si torna alle urne?

Consultazioni governo - Berlusconi il tappo : quale sbocco per Salvini e Di Maio? Video : Il secondo giro delle Consultazioni al Quirinale rischia di essere una fotocopia del primo. Ad oggi le posizioni delle forze più rappresentative presenti in parlamento appaiono abbastanza rigide, pur con qualche variante che, tuttavia, non sembra destinata a favorire una via d’uscita praticabile. governo, la partita a scacchi pre-Consultazioni L’apertura di Di Maio al Pd non ne ha rimosso la determinazione, tuttora ferma alla scelta della ...

Luigi Di Maio scettico su un nuovo incontro con Salvini : "Ora non ha senso - aspetto tutto il Pd" : Un nuovo incontro con Salvini prima di tornare al Colle? "La questione è molto semplice: ci vediamo per fare cosa? Dobbiamo chiarire un paio di premesse, e valgono sia per il Pd sia per la Lega. Prima di tutto, qualunque tipo di contratto di governo partirà dai nostri temi. Poi inizierà la contrattazione con gli altri". Lo dice Luigi Di Maio intervistato dal Fatto Quotidiano.Incontrerà Salvini, sì o ...

Tra Salvini e Di Maio volano gli stracci Consultazioni rinviate : Più che stallo, il dialogo tra Lega e Movimento Cinquestelle appare bloccato in un vicolo cieco, cristallizzato dalla pretesa grillina di dividere il centrodestra. Una impasse che sembra destinata a ...

Salvini mette pressione a Di Maio : "Accordo scritto con il M5s - oppure si torna a votare" : La Lega ha già dimostrato "responsabilità, adesso tocca agli altri fare altrettanto, altrimenti "si va a votare". Lo ribadisce il leader della Lega Matteo Salvini a 'Stasera Italia' su Rete 4...

[Il retroscena] Botte da orbi tra Di Maio e Salvini ma il Quirinale lascia fare - senza fretta - con un obiettivo : Resta in "fiduciosa attesa" che si arrivi a una soluzione politica dello stallo postvoto. "Dare tempo senza perdere tempo" resta il principio guida in questa fase così tormentata. Con una certezza di ...

L'indicibile disegno di Salvini e Di Maio : To be, but not to be. A giudicare anche dagli scambi di messaggi di ieri, la compatibilità tra i parlamentari del centrodestra e quelli del Movimento 5 stelle continua a essere difficile da immaginare.

Di Maio e Salvini litigano - ma nel Pd regge il 'no' ai 5 stelle : Non sta dando i frutti sperati, almeno per il momento, la "pausa di riflessione" voluta dal presidente della Repubblica all'interno del percorso per arrivare a una maggioranza parlamentare. Se le distanze tra le parti politiche apparivano importanti al termine della settimana scorsa, nel week end sembrano essersi fatte incolmabili fino ad arrivare allo scontro vero e proprio di oggi, con Matteo Salvini a fissare al 51% ...

Salvini : «Governo Centrodestra e 5 Stelle». Di Maio lo gela : «Mai l’ammucchiata» : Il leader parla di una possibilità al 51 per cento di poter stare insieme, ma il leader pentastellato si rifiuta categoricamente anche solo di pensarci

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 10 aprile : L’intervista – Di Maio sul secondo round M5S : “Vedere Salvini ora non avrebbe senso : L’intervista “Matteo non faccia la vittima: Berlusconi non lo digerirò mai” Luigi Di Maio – Il candidato premier del M5S: “Se dobbiamo vederci per discutere dell’ex Cavaliere non serve. Per i tavoli servono le condizioni” di Luca De Carolis Sinistra Anno Zero di Marco Travaglio Un mese fa ci colpì, come la classica lama rovente nel burro, il discorso di Nicholas Ferrante, 21 anni, il baby-dirigente avellinese del Pd che in quattro ...

Il litigio Di Maio-Salvini e le scuse di Zuckerberg. Le notizie del giorno - in breve : Nel mondo Non abbiamo fatto abbastanza, dice Mark Zuckerberg. Il ceo di Facebook comparirà domani e dopodomani davanti alla commissione del Congresso americano per testimoniare sul caso Cambridge ...

Salvini - “DI MAIO NON È IL CENTRO DEL MONDO”/ Leader M5s : “mai Governo con Berlusconi - non tiro a campare” : Governo, Matteo SALVINI "chiedo a Di MAIO un incontro prima delle Consultazioni. Stop ad altri vertici del CENTROdestra: o accordo con M5s oppure si torna al voto". FI difende Berlusconi(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 21:10:00 GMT)