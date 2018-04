Salvini ' Di Maio Se mi chiama | rispondo' La replica ' Con tutto il centrodestra non

Luigi Di Maio - la frase rubata su Silvio Berlusconi : 'Matteo Salvini? Diamogli il tempo di commettere il parricidio' : In attesa del secondo giro di consultazioni al Quirinale, continua il gioco di posizionamento. Fari puntati, in primis, su Luigi Di Maio e Matteo Salvini , leader del M5s e della Lega, i due partiti ...

Consultazioni - Di Maio e Salvini temono un mandato esplorativo : Uno in Molise, l?altro in Friuli. Tutti e due, Di Maio e Salvini, di nuovo in campagna elettorale, attività certamente più facile della costruzione di una maggioranza e quindi di...

Governo - Salvini : “Incontro con Di Maio? Non ci siamo sentiti. Possibile che non ci sarà” : “Non ci siamo sentiti ed è Possibile che l’incontro non ci sia”. Così Matteo Salvini intercettato dai cronisti fuori dal Palazzo dei gruppi Parlamentari del Senato commenta l’intervista di Luigi Di Miao a Il Fatto Quotidiano. Il Leader della Lega in precedenza intercettato fuori da un ristorante nei pressi del Senato a pochi passi dal ristorante dove erano due pentastellati di spicco come Bonafede e Fraccaro, ...

Consultazioni - Di Maio e Salvini temono un mandato esplorativo : Uno in Molise, l'altro in Friuli. Tutti e due, Di Maio e Salvini, di nuovo in campagna elettorale, attività certamente più facile della costruzione di una maggioranza e quindi di un governo. Tutti e ...

Salvini e Di Maio litigano davvero o è un gioco delle parti? : Il gioco delle parti è chiaro: entrambi mirano a diventare i giovani leader indiscussi della loro parte politica, fagocitando Forza Italia l'uno e la sinistra l'altro per guardare con sicurezza e da ...

Consultazioni - Di Maio e Salvini temono un mandato esplorativo : Uno in Molise, l?altro in Friuli. Tutti e due, Di Maio e Salvini, di nuovo in campagna elettorale, attività certamente più facile della costruzione di una maggioranza e quindi di...

Tra Salvini e Di Maio quasi insulti. Il capo M5s ribadisce le sue condizioni : Dopo le battute al vetriolo con Salvini, il leader dei 5 Stelle tiene aperti i due fronti con Lega e Pd, ma nessun passo indietro sul suo ruolo da premier. Dai Dem ennesimo 'no' ad essere l'...

Di Maio incalza Lega e Pd. Salvini : "Non mi ha chiamato" : Continuano le punzecchiatue a distanza tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio , con il leader della Lega che sembra aver chiuso le trattative se l'altro non fa un passo avanti e quello di 5 Stelle che ...

Salvini 'Di Maio Se mi chiama - rispondo' : ROMA - Dopo lo scontro a distanza e lo scambio di insulti ieri con Luigi Di Maio , oggi Matteo Salvini prova a riannodare i fili del dialogo: 'Se mi chiama rispondo, è buona educazione. Io non l'ho ...

Consultazioni - da giovedì nuovo giro al Quirinale. Di Maio : no a incontro con Salvini : Sarà govedì e venerdì il nuovo giro di incontro con il Presidente della Repubblica nel tentativo di formare un governo. Il capo politico del M5s chiude a un incontro immediato col leghista, che invita a non fare “la vittima”

Campagna elettorale : la coperta di Linus di Salvini e Di Maio : Si vede lontano un chilometro che quello hanno in mente, che vogliono fare quello e basta, che stanno bene se la giornata è modellata su quel tipo di appuntamenti. Matteo Salvini e Luigi Di Maio sono animali da Campagna elettorale e in quell'acqua vogliono nuotare dalla mattina alla sera.Lo si vede plasticamente in questi giorni (che i vecchi politici della Prima Repubblica avrebbero trascorso a Roma senza mollare il Palazzo per nessuna ...

Luigi Di Maio : 'Berlusconi indigeribile - Salvini deve capire che Cav e Meloni vogliono farlo impallinare' : Sbaglia in congiuntivi, Luigi Di Maio , ma in quanto a spocchia non è secondo a nessuno. Matteo Salvini 'non deve fare la vittima' e Silvio Berlusconi 'è indigeribile, non lo digerisce neppure il ...

Di Maio : no a incontro con Salvini - aspetto tutto il Pd : Il capo politico del M5s chiude a un incontro immediato col leghista, che invita a non fare “la vittima”, tra i possibili premier c'è Flick: “capire che elezioni sono finite”

Governo : Berlusconi il tappo - quale sbocco per Salvini e Di Maio? : A pochi giorni dal secondo giro di consultazioni, le posizioni dei principali partiti restano abbastanza rigide