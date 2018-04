Salvini con Marine Le Pen il 1 maggio a Nizza

Luigi Di Maio vuole conquistare il Nord e il M5s si spacca : la mossa kamikaze su Matteo Salvini : Luigi Di Maio punta a conquistare il Nord. 'Comunque andrà a finire con il governo', racconta un professionista lombardo mediatore tra la linea ortodossa di Beppe Grillo e quella governista a il ...

CONSULTAZIONI - GIOVEDÌ E VENERDÌ DA MATTARELLA/ Quirinale - Governo Centrodestra-M5s? Di Maio “Salvini decida” : CONSULTAZIONI Quirinale GIOVEDÌ e VENERDÌ: MATTARELLA vede subito Centrodestra, M5s e Pd, il giorno dopo Fico, Casellati e Napolitano. Trame e scenari verso il Governo: sfida Salvini-Meloni(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 20:24:00 GMT)

Governo - Malan (Fi) : “Di Maio? Scortese con Salvini. Nel M5s solo idee confuse e parolacce”. E difende Berlusconi : “Luigi Di Maio? Mi sembra chiaro che abbia voluto fare una scortesia piuttosto gratuita con Salvini, negandogli un incontro richiesto dal leader leghista. Il leader M5s dice di non digerire Berlusconi? Abbiamo sentito di peggio”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di ‘Ho scelto Cusano’, su Radio Cusano Campus, dal senatore di Forza Italia, Lucio Malan, che lancia accuse molto dure contro il M5S: “Nonostante il loro tentativo di darsi una ...

Luigi Di Maio - la frase rubata su Silvio Berlusconi : 'Matteo Salvini? Diamogli il tempo di commettere il parricidio' : In attesa del secondo giro di consultazioni al Quirinale, continua il gioco di posizionamento. Fari puntati, in primis, su Luigi Di Maio e Matteo Salvini , leader del M5s e della Lega, i due partiti ...

Salvini 'Di Maio Se mi chiama - rispondo'. La replica 'Con tutto il centrodestra non faremo nulla' : ROMA - Dopo lo scontro a distanza e lo scambio di insulti ieri con Luigi Di Maio , oggi Matteo Salvini prova a riannodare i fili del dialogo: 'Se mi chiama rispondo, è buona educazione. Io non l'ho ...

Consultazioni - Di Maio e Salvini temono un mandato esplorativo : Uno in Molise, l?altro in Friuli. Tutti e due, Di Maio e Salvini, di nuovo in campagna elettorale, attività certamente più facile della costruzione di una maggioranza e quindi di...

Governo - Salvini : “Incontro con Di Maio? Non ci siamo sentiti. Possibile che non ci sarà” : “Non ci siamo sentiti ed è Possibile che l’incontro non ci sia”. Così Matteo Salvini intercettato dai cronisti fuori dal Palazzo dei gruppi Parlamentari del Senato commenta l’intervista di Luigi Di Miao a Il Fatto Quotidiano. Il Leader della Lega in precedenza intercettato fuori da un ristorante nei pressi del Senato a pochi passi dal ristorante dove erano due pentastellati di spicco come Bonafede e Fraccaro, ...

Consultazioni - Di Maio e Salvini temono un mandato esplorativo : Uno in Molise, l'altro in Friuli. Tutti e due, Di Maio e Salvini, di nuovo in campagna elettorale, attività certamente più facile della costruzione di una maggioranza e quindi di un governo. Tutti e ...

Consultazioni - Di Maio e Salvini temono un mandato esplorativo : Uno in Molise, l?altro in Friuli. Tutti e due, Di Maio e Salvini, di nuovo in campagna elettorale, attività certamente più facile della costruzione di una maggioranza e quindi di...

M5s - Lezzi : “Salvini sta perdendo una grande occasione andando con Berlusconi. Pd? Dialoghi con noi sui temi” : “Salvini? Sta perdendo una grande occasione. Se davvero vuole il cambiamento, non può ottenerlo insieme con Berlusconi“. Così a Ecg Regione (Radio Cusano Campus) la senatrice del M5s, Barbara Lezzi, si pronuncia sulla liason Lega-Forza Italia e spiega: “Berlusconi ha governato negli ultimi anni e ci ha lasciato un’eredità pesantissima, dalla legge Fornero all’ultimo aumento dell’Iva. Non voglio mettermi al ...

Tra Salvini e Di Maio quasi insulti. Il capo M5s ribadisce le sue condizioni : Dopo le battute al vetriolo con Salvini, il leader dei 5 Stelle tiene aperti i due fronti con Lega e Pd, ma nessun passo indietro sul suo ruolo da premier. Dai Dem ennesimo 'no' ad essere l'...

Consultazioni - da giovedì nuovo giro al Quirinale. Di Maio : no a incontro con Salvini : Sarà govedì e venerdì il nuovo giro di incontro con il Presidente della Repubblica nel tentativo di formare un governo. Il capo politico del M5s chiude a un incontro immediato col leghista, che invita a non fare “la vittima”

"Isoardi prendi appunti" - la consigliera comunale islamica dà lezione di femminismo alla fidanzata di Salvini : Ironie, meme e fotomontaggi dopo che la showgirl aveva postatato una foto mentre stirava le camicie del fidanzato leghista. Ora si aggiunge il...

Luigi Di Maio : 'Berlusconi indigeribile - Salvini deve capire che Cav e Meloni vogliono farlo impallinare' : Sbaglia in congiuntivi, Luigi Di Maio , ma in quanto a spocchia non è secondo a nessuno. Matteo Salvini 'non deve fare la vittima' e Silvio Berlusconi 'è indigeribile, non lo digerisce neppure il ...