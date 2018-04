Salute | ecco come gli imballaggi alimentari possono influenzare il nostro intestino

Salute - sport anche per chi ha una protesi : ecco quelli più adatti : Bicicletta, nuoto, ballo da sala, tiro con l’arco, golf: per chi ha subìto un intervento al ginocchio attività sportive come queste non sono solo possibili, ma consigliate. Passeggiate, esercizi aerobici, nuoto, bowling, bicicletta sono invece quelle suggerite per chi è stato sottoposto ad intervento protesico alla spalla. Tornare a fare sport dopo un’operazione importante grazie alle moderne tecniche di chirurgia è ormai una realtà ...

Sesso - non farlo fa male alla Salute : ecco come : Non fare Sesso incide sulla salute, delle donne ma soprattutto degli uomini. E’ quanto emerge da un’indagine britannica sugli studi più recenti in materia, che sembra smentire l’adagio del celebre film ‘Niente Sesso siamo inglesi’. Secondo la statistica, infatti, ogni suddito di Sua Maestà totalizzerebbe in media 5.800 rapporti nella vita. Inoltre, andare costantemente ‘in bianco’ aumenterebbe il rischio ...

Salute - fegato grasso : ecco come l’infiammazione influenza la sua capacità di detossificazione delle sostanze nocive : Una cattiva alimentazione e altri fattori di rischio possono portare a malattie epatiche. Il fegato, importante organo metabolico, può diventare, infatti, grasso ed infiammato. A lungo termine, questo può risultare in danni irreversibili e potenzialmente letali, come la cirrosi epatica. Ora gli esperti dell’Istituto Federale Tedesco per la valutazione dei rischi (BfR) di Berlino hanno analizzato cellule epatiche in vitro per esaminare come ...

Salute : acrilammide e cancro - ecco le regole da rispettare per evitare rischi : Il regolamento (UE) n. 2017/2158 introduce, dal 11 aprile 2018, nuovi obblighi in materia di Sicurezza Alimentare per garantire un elevato livello di tutela dei consumatori mettendo sempre più in evidenza l’importanza della tecnologia alimentare e delle norme cogenti. Molti alimenti come caffè, prodotti da forno, cereali per prima colazione e prodotti della prima infanzia, devono, entro l’11 aprile 2018, integrare il proprio piano di ...

Cioccolato : ecco cosa determina i benefici per la Salute senza alterarne il gusto : La gestione della temperatura e del periodo di tempo in cui i semi di cacao vengono tostati può preservare e addirittura migliorare la potenza di alcuni composti bioattivi e antiossidanti, mentre proteggono il gusto del Cioccolato, secondo i ricercatori della Penn State University. Questo risultato va contro studi precedenti che indicavano che la tostatura comporta sempre una riduzione del contenuto di polifenoli nei semi. Si ritiene che i ...

Olio extravergine di oliva : ecco perché i polifenoli sono importanti per la nostra Salute : I polifenoli sono sostanze antiossidanti in grado di garantire una vera e propria azione terapeutica per l’uomo e la stabilità di un Olio. Tali sostanze si trovano in tantissimi alimenti tra cui nel vino, nel tè e in altri prodotti vegetali, nonché nei rispettivi derivati. Si contraddistinguono in tre categorie: i fenoli semplici, i tannini e i flavonoidi, i polifenoli contengono un’elevata quantità di proprietà nutritive in grado di ...

Salute - danni dovuti al fumo? Ecco cosa mangiare per scongiurare il pericolo di malattie polmonari : Pomodori e mele rallentano il processo che porta al declino delle funzioni polmonari nei fumatori. In particolare tre pomodori e tre porzioni di frutta al giorno, meglio se mele o banane, sarebbero un vero toccasana. A questa conclusione è giunta una ricerca pubblicata di recente sull’European Respiratory Journal. Lo studio, durato ben dieci anni, ha preso in esame con test e analisi spirometriche, 650 persone, tra fumatori e non fumatori. ...

Ricerca & Salute : ecco la tintura non tossica che non danneggia i capelli : Il grafene è il materiale più sottile ed è tra i più leggeri che esistono, è denso, trasparente, resistente allo stress (1.000 volte più dell’acciaio), efficiente come conduttore di calore ed elettricità, resistente alla temperatura e alle variazioni del pH. Le sue applicazioni vanno dall’elettrodinamica alla chimica fisica e organica, arrivando perfino alla cosmetica. Infatti, il grafene è in grado di offrire quello che per molte donne è ...

Inizia la Primavera - ecco gli “Otto Frutti della Salute” : Seguire una dieta sana ed equilibrata dovrebbe essere un proposito da sposare 12 mesi all’anno. In Primavera ed estate però è più semplice seguire un’alimentazione più variata grazie all’abbondanza dei frutta e verdura che colorano le nostre tavole. Recentemente, anche l’OMS (Organismo mondiale della sanità) ha sottolineato l’importanza del binomio alimentazione-buona salute. La frutta ha ottime proprietà che fanno ...

“Franco Terlizzi è stato cacciato”. Clamoroso all’Isola dei Famosi. Altro che motivi di Salute : ecco la vera ragione dietro l’addio a sorpresa del naufrago a poche settimane dalla finale. Una scelta che farà discutere : Se c’è qualcosa che davvero non è mancato a questa edizione numero 13 de L’Isola dei Famosi, già di per sé ricca di siparietti sopra le righe, nudità in bella mostra e accesi scontri tra i concorrenti, sono i colpi di scena. L’ultimo in ordine prettamente cronologico, dopo un elenco lunghissimo che spazia dal canna-gate alle accuse di omofobia fino a malori vari e all’apparizione a tempo determinato di Valeria ...

“Sapeva di essere alla fine - quella cosa alla testa…”. Frizzi - l’ultima triste verità : una condizione di Salute terribile. È Alfonso Signorini a rivelare tutto : “Ecco Fabrizio cosa ha scelto di fare nei suoi ultimi giorni” : Stava male, lo sapevamo. Il malore improvviso prima della trasmissione, poi il ricovero e infine il ritorno in tv. Ma chi seguiva Fabrizio Frizzi ogni sera a L’Eredità lo vedeva bene che le sue condizioni erano ancora incerte. Tuttavia il conduttore non ha mai mollato neanche per un secondo, il lavoro gli dava grinta e a casa c’erano due splendide creature che lo aspettavano, la moglie Carlotta e la figlia Stella che dal 26 marzo devono ...

La Salute (e la bellezza) della bocca : ecco le otto regole salva sorriso : Prevenire oggi per evitare l’insorgere di problematiche dentali domani, contribuendo così alla bellezza del sorriso. In occasione della Giornata dedicata alla prevenzione dentale che si celebra oggi, lo specialista in odontoiatria estetica Neri Pinzuti ribadisce l’importanza dei controlli periodici e dei trattamenti estetici, come l’ortodonzia invisibile e le faccette in ceramica, per salvaguardare la vitalità dei nostri sorrisi. “La ...

Tumori da cellulare : ecco lo studio italiano che conferma la pericolosità di telefonini e radiazioni per la Salute umana : Uno studio dell’Istituto Ramazzini di Bologna riapre un argomento molto discusso negli ultimi anni, ma sempre più controverso: i cellulari (e le radiazioni attraverso le quali si propagano i segnali) possono causare Tumori? Nel 2011, l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) ha classificato la radiazione a radiofrequenza (RFR) come un possibile agente cancerogeno per l’uomo. Secondo l’IARC, studi condotti su animali, così come ...

Ora legale : ecco quando entra in vigore e le conseguenze sulla Salute Video : Il profumo della primavera e le giornate più lunghe sono un toccasana per il buon umore e non solo. Pochi giorni è il generale inverno lascera' spazio ai colori accesi della primavera. Stando alle previsioni meteo l’inizio sara' in salita con Burian 2 che potrebbe far precipitare le temperature al di sotto delle medie stagionali per alcuni giorni. L’unico anticipo di bella stagione arrivera' dal primo cambio orario [Video] del 2018. Nella notte ...