Salute | a padova il primo festival della maternita | 2

Salute : a Padova il primo Festival della Maternità : Padova, 10 apr. (AdnKronos) – Dal 13 al 15 aprile la città di Padova si colora di rosa per ospitare il primo Festival della Maternità, evento nazionale di sensibilizzazione e informazione dedicato alla Salute mentale e al benessere psicofisico della mamma promosso dall’associazione Kairos Donna. Tre giorni in cui si alterneranno 47 eventi di natura scientifica, culturale e per le famiglie in 7 luoghi diversi del centro storico ...