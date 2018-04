Salerno | le ultime parole di Giada in una telefonata al fidanzato

ilgiornale

(Di martedì 10 aprile 2018) Prima di buttarsi dal tetto dell'università,ha ricevuto un'ultima.Al di là dell'apparecchio, come racconta il Corriere, ille chiedeva in quale aula avrebbe dovuto dirigersi per assistere alla sua laurea. In una mano un mazzo di fiori rossi, nell'altra il cellulare dal quale sono uscite ledella ragazza.ha improvvisamente smesso di dare indicazioni e la sua voce ha cambiato tono. Ha chiesto al ragazzo se riusciva a vederla e ha iniziato a ringraziarlo, in quello che è poi sembrato essere un saluto d'addio. Al momento dellala ragazza si trovava sul tetto dell'università Federico II di Monte Sant"Angelo. Pochi istanti dopo, attorno alle 15,si sarebbe buttata.La studentessa, iscritta alla facoltà di Scienze Naturali, aveva invitato parenti e amici per assistere alla discussione della sua tesi di laurea. Ma, in realtà, ...