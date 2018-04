Russiagate | Fbi perquisisce uffici avvocato personale di Trump

Russiagate - Mueller sente ex n. 2 FBI : 01.34 Il procuratore speciale del Russiagate, Robert Mueller, ha sentito Andrew McCabe, l'ex numero due dell'FBI. Non è chiaro quando il colloquio sia avvenuto. Lo riporta la Cnn citando alcune fonti, secondo le quali il licenziamento di James Comey dall'Fbi è stato uno dei temi del colloquio.

Russiagate.Trump : no 'link' - Fbi corrotta : 22.05 Non vi è alcuna collusione fra la Russia e la campagna di Donald Trump. Lo ha stabilito la commissione di intelligence della Camera degli Stati Uniti. "Molti stanno scoprendo ora quante fughe di notizie, quante bugie e corruzione c'erano ai più alti livelli dell' Fbi e del Dipartimento di Giustizia". Così il presidente Usa,Trump,che fa anche esplicitamente riferimento al legame tra H.Clinton e la campagna della moglie dell'ex n.2 ...

La guerra fra Trump e Fbi continua. Silurato anche Andrew Mc Cabe - testimone cruciale nel Russiagate : Il ministro della Giustizia americano, Jeff Sessions, ha licenziato l'ex vice direttore dell'Fbi, Andrew McCabe, oggetto di feroci attacchi da parte del presidente Donald Trump e a pochi giorni dalla sua pensione. McCabe, 49 anni, ha duramente respinto la decisione, dicendo di essere vittima sia di una "guerra" dell'amministrazione Trump contro l'Fbi, sia alle indagini sul Russiagate. Annunciando il siluramento di McCabe, il dipartimento di ...

McCabe - licenziato il n. 2 dell’Fbi : “Trump vuole indebolire indagini sul Russiagate” : Continua senza sosta il repulisti voluto da Donald Trump ai vertici delle principali istituzioni degli Stati Uniti. Jeff Sessions, segretario alla Giustizia da mesi in rotta con il presidente, ha licenziato l’ex numero due dell’Fbi Andrew McCabe: l’accusa è quella di aver fornito notizie ai media e di aver ‘mancato di sincerità‘ in più occasioni, anche sotto giuramento. L’annuncio arriva a 48 ore dal pensionamento di McCabe, che ...

Russiagate - Sessions licenzia l'ex vicedirettore dell'Fbi - McCabe : ... visto che sua moglie ha corso come democratica per il posto in Senato della Virginia e ha accettato 500mila dollari in donazioni per la sua campagna dall'organizzazione politica di Terry McAuliffe, ...

Russiagate : licenziato Andrew McCabe dell’Fbi : Jeff Sessions ha licenziato l’ex vice direttore dell’Fbi, Andrew McCabe, finito di frequente nel mirino del presidente Donald Trump. Il

Russiagate - ex top manager si dichiara colpevole : «Ho mentito a Fbi» : Le indagini sul Russiagate vanno avanti e gli uomini del procuratore speciale Robert Mueller mettono a segno un altro grande risultato: l'ammissione di colpevolezza da parte di Rick Gates,...

Trump attacca l'Fbi : "Pensa solo al Russiagate e ignora segnali dalla Florida" : Donald Trump si scaglia contro l'Fbi per aver ignorato gli avvertimenti che avrebbero poi portato alla strage di studenti nel liceo della Florida. In un tweet, il presidente Usa sostiene che l'Fbi "sta trascorrendo troppo tempo nel tentativo di dimostrare la collusione russa con la campagna di Trump. Non c'è nessuna collusione. Ricominci daccapo e ci renda tutti orgogliosi", scrive Trump. Il Bureau aveva ammesso di non aver agito dopo gli ...

Strage Florida - Trump attacca l'Fbi : pensa solo al Russiagate : Il tweet del presidente: "Il Bureau trascorre troppo tempo nel tentativo di dimostrare la collusione russa con la campagna presidenziale"