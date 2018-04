Rugby Frascati Union 1949 C1 | Toccacieli | bella vittoria

romadailynews

(Di martedì 10 aprile 2018) Roma – Un altro passo in avanti per la serie C1 del. La squadra dei coach Sebastian Caffaratti e Luca Corona ha battuto l’UsRoma col punteggio di 21-14 nel match giocato domenica a Vermicino. E ha momentaneamente conquistato la seconda piazza della poule promozione. “Una partita magari non spettacolare, ma noi abbiamo difeso benissimo e costruito in questo modo un successo molto prezioso – dice il tallonatore classe 1992 Nicolò-. Abbiamo cominciato realizzando due mete. Poi siamo stati molto ordinati difensivamente al di là di un’occasione sfruttata dagli avversari. Abbiamo imposto il nostro gioco senza concedere spazi all’UsRoma”. Domenica prossima il team tuscolano sarà impegnato sul campo della Capitolina capolista. “Abbiamo un solo risultato per provare a riaprire i giochi legati alla prima piazza – dice ...