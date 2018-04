Romina Power | Rischio ripercussioni sulla salute di Al Bano

Al Bano e Loredana Lecciso si sono lasciati/ Il ritorno con Romina Power è possibile? "Lei la donna ideale" : Al Bano e Loredana Lecciso sono intervenuti telefonicamente a Storie Italiane, dando la loro versione dei fatti sulla rottura del loro longevo rapporto.(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 08:15:00 GMT)

Romina Power tuona : "Vi riterrò responsabili di ripercussioni sulla salute di Albano" : "Tutti questi programmi di gossip stanno giocando con fuoco facendo arrabbiare Albano. Se avrà una ripercussione sulla sua salute, li riterrò responsabili. Per favore smettetela di speculare su di lui, su di noi...

Al Bano : "Loredana Lecciso? Sono single. Con Romina Power non c'è niente" : Al Bano Carrisi interviene ad Un Giorno da Pecora Rai Radio1 per chiarire le parole pronunciate stamane in diretta a Storie Italiane, dov'e intervenuto per chiarire la sua posizione rispetto alla fine della relazione con Loredana Lecciso, nella quale, ha spiegato in radio, Romina Power non ha nessun ruolo. “Ho le scatole piene di queste storie, io Sono una persona onesta. Il mio cuore è affaticato e ora batte per sopravvivere. La Lecciso ...

Al Bano e Romina Power/ "Sono stata ripescata" : solo uno dei due sta giocando con il gossip? : Al Bano e Romina Power sono le star del momento e la prova sta nella vittoria di Milly Carlucci e Ballando con le stelle sabato sera, ma chi dei due sta giocando con il gossip?(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 10:38:00 GMT)

Ballando con le stelle - Al Bano e Romina Power spiazzano tutti : 'Lei è la mia donna ideale' - Loredana Lecciso umiliata : Più che una reunion, la promessa di un ritorno di fiamma. Al Bano e Romina Power tornano a far coppia sul palco di Ballando con le stelle, ballerini per una notte di Milly Carlucci, e i fan sognano. Ad accendere le speranze di un amore senza fine è lo scambio di dolcezze tra i due, che sono parse qualcosa in più di convenevoli del caso: "Lei è la mia donna ideale", ha detto il crooner di Cellino San Marco, e già questo basterebbe per mandare in ...

