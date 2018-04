raisport.rai

: Serie A Milan, lesione Romagnoli: salta il Napoli come Bonucci - FansCalcio : Serie A Milan, lesione Romagnoli: salta il Napoli come Bonucci - Diego31883 : RT @cmdotcom: #Milan, UFFICIALE: lesione per #Romagnoli, salta il #Napoli #MilanNapoli - ehiRicardo : Io quando ho letto 'Romagnoli out due settimane e Bonucci salta il Napoli': -

(Di martedì 10 aprile 2018) Brutte notizie per il Milan e per Rino Gattuso. Nel prossimo match casalingo contro il, il tecnico rossonero dovra' rinunciare non solo allo squalificato Leonardo Bonucci, ma anche ad Alessio ...