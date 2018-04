Roma tra Messi | sogno e realtà

Maltempo - strade allagate e alberi caduti a Roma. FOTO : Maltempo, strade allagate e alberi caduti a Roma. FOTO Disagi nella Capitale a causa delle piogge e delle raffiche di vento che hanno provocato crolli di rami sulle auto in sosta: una donna è rimasta lievemente ferita. Preoccupazione sul litorale per la mareggiata. Decine gli interventi dei vigili del fuoco. LE ...

Roma : possibili biglietti extra per GP di Formula E sabato prossimo : Formula E: ulteriori novità entro mercoledì Roma – Di seguito quanto apparso sulla pagina Facebook dedicata alla Formula E. Ulteriori notizie in merito alla messa in vendita di ulteriori notizie saranno diramate “entro mercoledì”. “Considerando le numerose richieste per partecipare all’evento, stiamo verificando la possibilità di mettere a disposizione ulteriori biglietti per l’E-Prix di Roma che si svolgerà ...

Maltempo - emergenza a Roma : 110 interventi dei Vigili del Fuoco - strada chiusa a San Cesareo : Dalle 8 alle 16 squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Roma stanno intervenendo dalla costa laziale fino alla parte interna della Provincia di Roma, effettuando circa 110 interventi, di cui il 80% per le piogge e il forte vento, il rimanente soccorso ordinario. Gli interventi di maggior rilievo sono dovuti alla caduta di alberi e rami, tegole, cornicioni, tettoie e pali di servizio pubblico. Una Squadra VVF del Comando di Roma è intervenuta ...

Pomeriggio 5/ Barbara D'Urso si divide tra Milano e Roma : Oggi, lunedì 9 aprile, alle 17.10 su Canale 5 inizia una nuova settimana di Pomeriggio 5, condotto da Barbara D’Urso. Spazio all'Isola dei famosi.(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 14:15:00 GMT)

Roma : Bidella denuncia maestra per maltrattamenti ai bambini : Roma – Barbara Nasso e’ intervenuta questa mattina nel corso di Ecg, il programma condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio su Radio Cusano Campus, l’emittente dell’Università degli Studi Niccolo’ Cusano. La donna ha raccontato l’esperienza di cui e’ stata protagonista. “Facevo la Bidella in una scuola dell’infanzia, a Roma. A febbraio 2013 ho denunciato una maestra per maltrattamenti ...

Incidente stradale/ Roma - scontro motorino-bus : ragazza finisce sotto il mezzo Atac - ferita (9 aprile 2018) : Incidente stradale: scontro tra Scarabeo e autobus Atac, ragazza finisce sotto il mezzo, ferita. A Foggia frontale tra due auto: morti genitori e figlio di un anno.(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 13:32:00 GMT)

Damien Rice in Italia nel 2018 - 3 concerti a luglio tra Roma e Catania : date e prezzi dei biglietti in prevendita : Damien Rice in Italia nel 2018 per tre imperdibili appuntamenti dal vivo: il cantautore irlandese farà tappa nel nostro Paese a luglio! Tra i migliori cantautori internazionali degli ultimi anni, con il suo Wood Water Wind Tour Damien Rice porta in Italia la sua musica e l'ultimo album in studio, My Favourite Faded Fantasy (2014). Il cantane e musicista si esibirà durante l'estate in tre date in programma a luglio in location ...

Città Metropolitana di Roma : Lavori e ordinanze su strade provinciali : Roma – Sulla S.P. 13/b Aurelia B.go San Martino II in corrispondenza del Cavalcavia n. 135 “via Boietto” su Autostrada A 12 Roma – Civitavecchia ci sarà un senso unico alternato con installazione impianto semaforico . L’ordinanza avrà corso da questa mattina e verrà mantenuta per tutta la durata dei Lavori. La cui conclusione e’ prevista per il giorno 21.05.2018. Senso unico alternato con installazione di ...

Roma : Veicolo si ribalta - traffico intenso sulla A1 : Roma – Ci sono rallentamenti sulla A1 Roma-Napoli tra Ceprano e Pontecorvo in direzione sud. Questo a causa di un incidente con Veicolo ribaltato. E’ quanto si apprende da un comunicato Astral Infomobilità. Sul Tratto urbano della A24 al momento ci sono lunghe code dal Raccordo al bivio per la Tangenziale est. Sul Grande Raccordo Anulare circolazione congestionata sull’intero anello. In interna code tra la Diramazione Roma nord ...

Roma - uomo travolto da auto : Roma, 9 apr. (AdnKronos) – Un pedone è stato investito da un’auto, una Fiat 500, in viale Enrico De Nicola, nella zona della stazione Termini. E’ accaduto stamattina e sul posto, alle 5.21, sono intervenuti i vigili urbani del I Gruppo. L’auto era condotta da un ragazzo italiano di 21 anni, mentre il pedone, straniero, è stato soccorso e portato in ospedale in codice rosso. L’uomo, che non aveva documenti dietro, si ...

Champions : Roma-Barcellona - arbitra francese Turpin : E’ il francese Clement Turpin l’arbitro designato dall’Uefa a dirigere la partita di ritorno dei quarti Roma-Barcellona in programma martedì allo stadio Olimpico. Verrà coadiuvato dagli assistenti Danos e Gringore, dagli addizionali Buquet e Rainville e dal quarto uomo Zakrani. Per l’altra partita del 10 aprile, la sfida tutta inglese fra Manchester City e Liverpool è stato designato lo spagnolo Antonio Mateu ...

Lazio-Roma - un derby alla pari tra sogni e rimpianti : Il torneo a tre per due posti nella Champions della prossima stagione somiglia sempre più ad un thrilling, più o meno mozzafiato. Punto della situazione dopo la giornata numero 31: sconfitte per Roma ...