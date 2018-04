Roma show - è la più grande impresa della storia della Champions League : Barcellona dominato ed eliminato - sarà semifinale [FOTO] : 1/19 LaPresse ...

Kickboxing show - 'Bellator' sbarca a Roma : ANSA, - Roma, 10 APR - sbarca a Roma lo show degli sport da combattimento di Bellator. Il 14 luglio al Centrale Live del Foro Italico la promotion americana di Kickboxing e MMA debutterà nella Capitale riunendo in una nuova edizione le stelle mondiali ...

L’Inter spreca - Ljajic la castiga Festa Toro|La classifica Napoli - rimonta show Lazio vince - Roma agganciata : Partita giocata meglio dai nerazzurri che scipano diverse palle gol colpiscono un palo con Rafinha, senza contare le parate di Sirigu. Ma vengono puniti in contropiede

Ascolti tv 4 aprile/ Barcellona-Roma e Canale 5 vincono la serata - tengono Fratelli Unici e Le Iene Show : Gli Ascolti tv 4 aprile regalano un'altra vittoria a Canale 5 questa volta con il match Barcellona-Roma, tengono Fratelli Unici su Rai1 e Le Iene Show su Italia1. Ecco i dettagli(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 11:11:00 GMT)

L'Equilibriste - a Roma tutte pazze per i leggings 'stellari' : pioggia di vip all'inaugurazione dello show room : I costumi si ispirano al mondo vintage del circo, soprattutto costumi interi, da portare anche come body, impreziositi qua e là dalle stelle, rigorosamente cucite e ritagliate a mano, dalle sarte ...

Roma - i 34 anni del Big Mama ricordando gli show di Elvis Costello - Giorgia - Alex Britti - Pino Daniele e James Taylor : Il 30 marzo del 1984, cioè trentaquattro anni fa, apriva timidamente le porte in un vicolo di Trastevere il Big Mama , dando il via a un'avventura che negli anni avrebbe portato un mare di musica e ...

Beppe Grillo - la battuta durante il suo show a Roma : “Berlusconi vuole parlare con M5s perché è pieno di figa” : “Berlusconi, sta lì che vuole parlare con il M5s perché è pieno di figa… Che poi..sono tutte madri di famiglia!”. È la battuta fatta da Beppe Grillo sulle trattative in Parlamento durante il suo spettacolo Insomnia, in scena venerdì sera a Roma. Un richiamo alla questione delle “cene eleganti” di Arcore e alla volontà espressa negli scorsi giorni dall’ex cavaliere di dialogare con deputati e senatori Cinque ...

Roma-Barcellona è già uno show. Sold-out in 8 ore! : La cronaca della giornata sembra quella di tanti anni fa, anche se stavolta ci sono state poche file di notte e tante di mattina, davanti alle ricevitorie e ai computer: e cambiato tutto rispetto a ...

Analisi Auditel : David di Donatello fra Tutte le strade portano a Roma e Iene show : La sfida dei Tg delle ore 20 è vinta dalla curva del Tg1 che scorre fin verso il 24% di share, con la curva del Tg5 sulla soglia del 20% di share. La curva nera del Tg La7 è attorno al 6%, mentre la linea rossa del Tg2 tocca la soglia del 9% di share. La sfida dell'access time vede al comando la curva di Striscia la notizia che tocca il 26% di share (in solitaria)con la curva di Soliti ignoti poco sotto. Prima serata con la curva blu ...

Risultati Serie A/ Classifica aggiornata - diretta gol live score : Icardi e Inter show - ora Milan e Roma! : Risultati Serie A: Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite che si giocano per la 29^ giornata del torneo. L?Inter affonda la Sampdoria a Marassi, poker di Mauro Icardi(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 14:12:00 GMT)

Roma - il live show sul Giudizio universale incanta gli studenti all'Auditorium della Conciliazione : Una folla di studenti ha invaso l'Auditorium Conciliazione di Roma per la prima per le scuole del live show ' Giudizio universale, Michelangelo and The secrets of the Sistine Chapel ' , firmato da ...

ENEA - il 13 marzo a Roma tappa finale del roadshow per l'efficienza energetica : Teleborsa, - Si concluderà domani, martedì 13 marzo a Roma la tappa finale del tour " Efficienza energetica on the road ". Si tratta della prima campagna di informazione itinerante dell' ENEA in 10 ...

