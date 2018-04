Roma show | è la più grande impresa della storia della Champions League | Barcellona

Kickboxing show - 'Bellator' sbarca a Roma : ANSA, - Roma, 10 APR - sbarca a Roma lo show degli sport da combattimento di Bellator. Il 14 luglio al Centrale Live del Foro Italico la promotion americana di Kickboxing e MMA debutterà nella Capitale riunendo in una nuova edizione le stelle mondiali ...

L’Inter spreca - Ljajic la castiga Festa Toro|La classifica Napoli - rimonta show Lazio vince - Roma agganciata : Partita giocata meglio dai nerazzurri che scipano diverse palle gol colpiscono un palo con Rafinha, senza contare le parate di Sirigu. Ma vengono puniti in contropiede

Ascolti tv 4 aprile/ Barcellona-Roma e Canale 5 vincono la serata - tengono Fratelli Unici e Le Iene Show : Gli Ascolti tv 4 aprile regalano un'altra vittoria a Canale 5 questa volta con il match Barcellona-Roma, tengono Fratelli Unici su Rai1 e Le Iene Show su Italia1. Ecco i dettagli(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 11:11:00 GMT)

L'Equilibriste - a Roma tutte pazze per i leggings 'stellari' : pioggia di vip all'inaugurazione dello show room : I costumi si ispirano al mondo vintage del circo, soprattutto costumi interi, da portare anche come body, impreziositi qua e là dalle stelle, rigorosamente cucite e ritagliate a mano, dalle sarte ...

Roma - i 34 anni del Big Mama ricordando gli show di Elvis Costello - Giorgia - Alex Britti - Pino Daniele e James Taylor : Il 30 marzo del 1984, cioè trentaquattro anni fa, apriva timidamente le porte in un vicolo di Trastevere il Big Mama , dando il via a un'avventura che negli anni avrebbe portato un mare di musica e ...

Beppe Grillo - la battuta durante il suo show a Roma : “Berlusconi vuole parlare con M5s perché è pieno di figa” : “Berlusconi, sta lì che vuole parlare con il M5s perché è pieno di figa… Che poi..sono tutte madri di famiglia!”. È la battuta fatta da Beppe Grillo sulle trattative in Parlamento durante il suo spettacolo Insomnia, in scena venerdì sera a Roma. Un richiamo alla questione delle “cene eleganti” di Arcore e alla volontà espressa negli scorsi giorni dall’ex cavaliere di dialogare con deputati e senatori Cinque ...

Roma-Barcellona è già uno show. Sold-out in 8 ore! : La cronaca della giornata sembra quella di tanti anni fa, anche se stavolta ci sono state poche file di notte e tante di mattina, davanti alle ricevitorie e ai computer: e cambiato tutto rispetto a ...

Analisi Auditel : David di Donatello fra Tutte le strade portano a Roma e Iene show : La sfida dei Tg delle ore 20 è vinta dalla curva del Tg1 che scorre fin verso il 24% di share, con la curva del Tg5 sulla soglia del 20% di share. La curva nera del Tg La7 è attorno al 6%, mentre la linea rossa del Tg2 tocca la soglia del 9% di share. La sfida dell'access time vede al comando la curva di Striscia la notizia che tocca il 26% di share (in solitaria)con la curva di Soliti ignoti poco sotto. Prima serata con la curva blu ...

Risultati Serie A/ Classifica aggiornata - diretta gol live score : Icardi e Inter show - ora Milan e Roma! : Risultati Serie A: Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite che si giocano per la 29^ giornata del torneo. L?Inter affonda la Sampdoria a Marassi, poker di Mauro Icardi(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 14:12:00 GMT)

Roma - il live show sul Giudizio universale incanta gli studenti all'Auditorium della Conciliazione : Una folla di studenti ha invaso l'Auditorium Conciliazione di Roma per la prima per le scuole del live show ' Giudizio universale, Michelangelo and The secrets of the Sistine Chapel ' , firmato da ...

ENEA - il 13 marzo a Roma tappa finale del roadshow per l'efficienza energetica : Teleborsa, - Si concluderà domani, martedì 13 marzo a Roma la tappa finale del tour " Efficienza energetica on the road ". Si tratta della prima campagna di informazione itinerante dell' ENEA in 10 ...

Roma : tappa finale del roadshow ENEA per l’efficienza energetica : Martedì 13 marzo a Roma tappa finale del tour “Efficienza energetica on the road”, la prima campagna di informazione itinerante dell’ENEA in 10 città italiane per far conoscere le opportunità di un settore che ha visto 3,3 miliardi di investimenti legati agli ecobonus, oltre 15mila diagnosi energetiche di aziende e una crescita del 300% delle richieste di incentivi sul “Conto Termico” per interventi di efficienza della PA locale (dati 2016). Gli ...