Roma | Pallotta | ' Troppi infortuni | in campionato avremmo potuto fare meglio'

Pallotta : 'Fiducia per Roma-Barcellona. Alisson? Lo adoro - non voglio venderlo' : Il presidente della Roma, James Pallotta, è arrivato nella Capitale. Per i giallorossi, oggi, l'appuntamento più importante degli ultimi anni: ci si gioca la qualificazione alle semifinali di ...

Contro il Barça tanta sfortuna - ma la Roma paga la 'linea Pallotta' e rimpiange Salah : Oggi Pallotta si lamenta della "sfortuna" Contro il Barcellona, ma è lecito chiedersi , come scrive il Corriere dello Sport , se "il primo bilancio da salvare sia sempre quello economico e non quello ...

Roma - Pallotta/ "Non siamo un supermercato - ma con Salah siamo stati obbligati alla cessione. Lo stadio..." : Roma, Pallotta: il Presidente giallorosso sottoliena come il club non sia un supermercato, ma specifica che con Momo Salah è stato obbligato alla cessione. Sullo stadio poi sottolinea...(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 21:58:00 GMT)

Pallotta tuona 'La Roma non è un supermercato' : Penso che sarebbe qualcosa di fantastico, con decine di migliaia di persone in tutto il mondo che pagherebbero una piccola somma per vederla. Alcuni dei soldi potrebbero essere destinati come fondi ...

Roma - Pallotta : "Sono fiducioso per Barcellona. Troppi addii? Non siamo un supermercato" : Il numero uno del club capitolino tuona dagli Usa contro il malcontento di parte della piazza: ''La gente non conosce i retroscena e pensa che vogliamo solo vendere''

Roma - Pallotta sbotta : tutto su calciomercato e stadio : Momento chiave della stagione della Roma, impegnata in campionato e Champions League, l’obiettivo è raggiungere il miglior risultato possibile. Nel frattempo il presidente Pallotta sbotta ai microfoni della radio americana “Sirius XM”: “Da qui in avanti ogni partita è importante per qualificarsi per la Champions League, quindi non voglio che pensiamo solo al Barcellona. Tutti mi dicono che è un po’ come Davide contro Golia, ma io non ...

Roma - Pallotta : 'La sfida al Barça? Non è Davide contro Golia - non abbiamo nulla meno di loro' : In ogni caso non dobbiamo fermare solo Messi, che ritengo sia il giocatore più forte del mondo, ma tutto il Barcellona. Questa è la cosa più importante. Non esiste una marcatura dal mio punto di ...

Roma - Pallotta : "Non siamo un market. Stadio? Prima pietra entro l'anno" : La Roma come un supermercato , 'è frustrante sentirlo', , Pjanic e Salah che sono voluti andar via, il sogno di giocare al Colosseo, Alisson e Ünder 'blindati': in Italia non si vede da settembre, ma ...

Pallotta - Barca? Roma può giocarsela : ANSA, - Roma, 28 MAR - "Il Barcellona? Non sarei potuto essere più felice al momento del sorteggio, perché penso che possiamo giocarcela con tutti. Lo abbiamo fatto con Chelsea, Atletico Madrid, ...

Champions - Pallotta : 'Roma-Barcellona non è Davide contro Golia' : ROMA - ' Il Barcellona? Non sarei potuto essere più felice al momento del sorteggio, perché penso che possiamo giocarcela con tutti. Lo abbiamo fatto con Chelsea, Atletico Madrid, Shakhtar. E sono ...

Champions - Dzeko trascina la Roma/ "Sono rimasto per serate come questa". E Pallotta lo ringrazia due volte... : Roma qualificata ai quarti, Champions League: l’ultima volta pescò il Manchester United. La squadra di Eusebio Di Francesco batte lo Shakhtar ed entra nelle prime 8 d’Europa(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 16:21:00 GMT)

C'eravamo tanto amati : le radio Romane rispondono a Pallotta : ... direttore di radio radio e conduttore dello storico programma 'radio radio Lo Sport' ha commentato su Fb con amarezza: ' [Pallotta, ndr]Vorrebbe annullare qualsiasi voce critica per far ascoltare un ...

Pallotta - attacco alle radio Romane e nuovo stadio : «Speriamo di averlo in tre anni» : Il presidente giallorosso attacca duramente le radio romane e parla del nuovo stadio della Roma: «Ricavi doppi o tripli con un nuovo impianto». L'articolo Pallotta, attacco alle radio romane e nuovo stadio: «Speriamo di averlo in tre anni» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.