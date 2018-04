Roma | la spinta dei 60mila dell’Olimpico per il Barça | si va verso il record d’incassi

Roma - video della donna spinta sotto la Metro B/ Ultime notizie - è in fin di vita : perizia per Igor Trotta : Roma, video choc della donna spinta sotto la Metro B a Eur Fermi: Ultime notizie, la 47enne peruviana è in fin di vita. perizia psichiatrica richiesta per Igor Trotta(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 19:47:00 GMT)

Donna investita da metro a Roma - il video dell'uomo che l'ha spinta - : Le telecamere interne della stazione Eur Fermi immortalano l'arrivo sulla banchina del 47enne ritenuto responsabile della caduta della vittima sui binari. Il gip ha convalidato l'arresto dell'...

Roma - donna investita dalla metro : il momento in cui viene spinta registrato dalle telecamere : Sono state diffuse le immagini delle telecamere di sorveglianza che hanno ripreso il momento in cui un'uomo ha...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora Roma : video choc - donna spinta sotto la Metro B (30 gennaio) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: donna spinta sotto la Metro B a Roma, ecco il video choc. Liste Forza Italia, De Girolamo vs Mara Carfagna (30 gennaio 2018).(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 19:05:00 GMT)

Donna travolta dalla metro a Roma - ecco le immagini della spinta : Donna travolta dalla metro a Roma, ecco le immagini della spinta La vittima ha perso un braccio. Per l’aggressore è stata disposta una perizia psichiatrica Continua a leggere L'articolo Donna travolta dalla metro a Roma, ecco le immagini della spinta sembra essere il primo su NewsGo.

Roma - donna sotto la metro : ecco il video del momento in cui viene spinta : donna gettata sotto la metro, ecco il video delle telecamere di sorveglianza della metro. È stata disposta la perizia psichiatrica nei confronti del 47enne fermato dalla Polizia con l'accusa di aver ...

Roma - donna spinta sotto metro : disposta perizia psichiatrica 47enne : È stata disposta la perizia psichiatrica nei confronti del 47enne fermato dalla polizia con l'accusa di aver spinto venerdì scorso sotto la metro, alla fermata Eur-Fermi, una donna peruviana rimasta ...

Roma - donna travolta dal metrò : il momento della spinta ripreso dalle telecamere di sorveglianza : Il gip di Roma ha disposto una perizia psichiatrica per Igor Trotta, l’uomo di 47 anni che il 26 gennaio ha spinto sotto un convoglio in transito della metro, a Roma, Micaela Castro Pizarro, badante peruviana causandole l’amputazione di una mano. Trotta, difeso dall’avvocato Maurizio Scuderi, è attualmente detenuto nel centro clinico del carcere di Rebibbia. L’accertamento medico era stato chiesto dal pm Alberto Pioletti, ...

Spinta sotto la metro a Roma - il 47enne arrestato resta in carcere : Roma, 29 gen. , askanews, Tentato omicidio. Per questa accusa resta in carcere Igor Trotta, il 47enne indagato per aver spinto sotto un convoglio della metro B di Roma la peruviana Micaela Castro ...

Donna spinta sotto la metro a Roma : l'aggressore resta in carcere - : Il gip ha convalidato l'arresto al termine dell'interrogatorio. L'uomo ha ammesso le proprie responsabilità: il 26 gennaio ha spintonato sui binari una 47enne peruviana mentre era in arrivo un ...

Spinta sotto alla metro a Roma - chiesta la perizia psichiatrica per l'aggressore : Roma, 29 gennaio 2018 - Igor Trotta , l'uomo che venerdì ha spinto senza alcun motivo una donna sotto un convoglio della metro B di Roma, resta in carcere. Lo ha deciso il gip Vilma Passamonti, che ha ...

Donna spinta sotto la metro a Roma - l'aggressore resta in carcere : resta in carcere Igor Trotta, 47 anni, accusato di tentato omicidio per aver spinto venerdì scorso sotto un convoglio della metro B di Roma, Micaela Castro Pizarro, badante peruviana di 47 anni. Il ...

Roma - la donna spinta sotto la metro : Micaela - una vita per la figlia spesa tra lavoro e solidarietà : «Il suo sorriso, la sua tranquillità, la dedizione al lavoro e soprattutto a sua figlia, la sua ragione di vita. Questa è mia sorella Micaela». Una donna come tante,...

Donna spinta sotto la metro a Roma - è in condizioni critiche ma stabili. Micaela - una vita spesa tra la figlia e la beneficenza : Era originaria del Perù ma da 20 anni viveva in Italia. Micaela, spinta da uno squilibrato sulle rotaie della metropolitana Eur Fermi mentre il treno entrava in stazione, viveva in...