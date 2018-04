Roma | Droga e furti moto | 6 arresti

Roma : detenzione e spaccio droga. Arrestate 4 donne del Gambia : Roma – eroina e marijuana all’interno di barattoli crema di nocciole Roma – Gli agenti del commissariato Casilino e del Reparto Volanti si sono trovati difronte una bislacca scena. Intervenuti a seguito di una segnalazione in via dei Barrali, hanno trovato 4 donne originarie del Gambia nel bel mezzo di una accesa discussione. Motivo della contesa una busta di plastica, contenente barattoli in vetro pieni di crema di nocciole. A ...

Negozio della droga a orario continuato : sei arresti a Roma : Negozio della droga a orario continuato: sei arresti a Roma Ad Artena, comune a sud-est della Capitale, marito e moglie avevano trasformato la loro casa in un luogo di spaccio di cocaina e hashish. La rete si estendeva fino alla periferia

Roma : Chiuso un ‘Drugstore’ della droga - 6 arresti : Roma – Un bazar di sostanze stupefacenti, con tanto di orario continuato di apertura. E’ quanto scoperto dai Carabinieri della Compagnia di Colleferro. I militari, supportati dal personale del Nucleo Carabinieri Cinofili di Santa Maria di Galeria, stanno dando esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misure cautelari. Tale ordinanza è stata emessa dal Gip del Tribunale di Velletri su richiesta della Procura. Riguarda 6 ...

Roma : Blitz antidroga - 5 arresti : Blitz antidroga dei Carabinieri nella Capitale Roma – I Carabinieri della compagnia Roma Piazza Dante hanno eseguito, nella giornata di ieri, mirati Blitz antidroga. Le zone interessate sono state tra San Lorenzo, piazza Vittorio Emanuele II e Colle Oppio. Le attività hanno permesso di arrestare 5 persone e di sequestrare circa 50 dosi di droga. Tra marijuana, hashish e denaro contante, ritenuto provento dello spaccio. Un cittadino ...

Roma : pensionato in manette per detenzione e spaccio di droga : Roma – Possesso ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Questa è l’accusa con cui i Carabinieri della Stazione Roma Tor Vergata hanno arrestato un uomo a Roma. Il 76enne, pensionato e già noto alle forze dell’ordine, è stato così ammanettato al termine di un’intensa attività antidroga. I Carabinieri hanno localizzato l’abitazione dell’uomo, in via Vigne di Passolombardo. Dove avevano fondati sospetti ...

Roma : Aveva droga e denaro falso - arrestato : Roma – Un uomo si stava aggirando a Roma in via di Monte Cucco con fare sospetto , nelle vicinanze di una farmacia. Quando ha attirato l’attenzione di una pattuglia di Carabinieri della Stazione Villa Bonelli. I militari hanno deciso di controllarlo e l’uomo, un Romano di 40 anni con precedenti, alla loro vista, si e’ particolarmente innervosito. Inducendo gli uomini dell’Arma ad approfondire le verifiche, che hanno ...

Roma. Scoperto Bazar della droga : arrestato pusher : Roma – Municipio III. Un 33enne è stato arrestato nella propria abitazione, in via Adolfo Celi, perchè trovato in possesso 82 g. di marijuana, 27 g. di hashish, 18,5 g. di crack, 18,4 g. di cocaina, 6,7 g. di ecstasy, 17,6 g. di droga sintetica. Roma. Operazione antidroga dei Carabinieri Al termine di una attività antidroga, i Carabinieri della Stazione di Roma Nuovo Salario hanno arrestato un 33enne italiano, senza occupazione e con ...

Roma - ucciso a pugni davanti al bar per un debito di droga : È stato ucciso a pugni in faccia per un debito di 200 euro, forse per droga, Mauro Ruggeri, un vigilante di 54 anni, trovato riverso a terra in via delle Molette a Casali di Mentana. In manette è ...

Roma : Droga - 3 arresti e 71 Kg di marijuana sequestrati : La Droga veniva trasportata all'interno di un doppi fondi di un autovettura – Roma – Due italiani di 54 anni e un albanese di 40...

Roma : Droga - arrestati 2 pusher di yaba : Roma: Sequestrate oltre 200 pasticche di yaba – Roma – Due cittadini del Bangladesh sono stati arrestati la scorsa notte dai Carabinieri della Stazione Roma...

Roma : Operazione antidroga a Tor Bella Monaca - 7 arresti : L'Operazione antidroga dei Carabinieri ha portato al sequestro di oltre 100 dosi di stupefacenti – Roma – I controlli dei Carabinieri della Compagnia di Frascati...

Roma. Operazione antidroga : 7 arresti : Cronaca di Roma. Nel fine settimana sono stati intensificati i controlli degli agenti della Polizia di Roma per la lotta allo spaccio di droga. Sono...

Roma : Spaccio droga a San Basilio - 2 arresti : Roma: Faceva da vedetta e promoter per i due cugini pusher – Roma – Non aveva solo il compito di sorvegliare e avvisare la presenza...