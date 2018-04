Roma | Di Francesco | Vogliamo andare a Kiev

Roma - Di Francesco : 'Ora dobbiamo credere alla finale' : 'Ci credevamo veramente, li ho abbracciati tutti nello spogliatoio. Oggi raccogliamo il giusto premio ad un grande lavoro'. Dopo l'impresa all'Olimpico contro il Barcellona il tecnico della Roma ...

Roma da leggenda - è una Champions SPQR : l’Impero è tornato in Europa - un’impresa firmata “Di Francesco” : Scettici ammutoliti ovunque in Europa, dal Derby del Mediterraneo tra Roma e Barcellona e quello tutto inglese del profondo nord tra City e Liverpool. Le due squadre più forti del mondo eliminate a sorpresa da outisder che nel rispettivo campionato sono entrambe al 4° posto e lottano per ottenere di nuovo anche per il prossimo anno la qualificazione in quella Champions League in cui quest’anno stanno dando spettacolo. In beffa alle quote ...

Roma - Pallotta : “fiducia a Di Francesco” : James Pallotta è arrivato a Roma per assistere questa sera all’Olimpico all’impegno di Champions League tra la sua Roma e il Barcellona, e per seguire da vicino gli sviluppi sul fronte commerciale e sull’iter per il nuovo stadio. “Se ho fiducia in Di Francesco e nella squadra? Sì, certo. E Alisson resterà – ha assicurato il presidente – ha un contratto con noi. Ho sempre pensato fosse forte, e ora lo sta ...

Stasera Roma-Barcellona. Di Francesco : serve miracolo. Pallotta : niente stadio se lavori non partono : La Roma ospita il Barcellona per il ritorno dei quarti di finale di Champions League: dopo il 4-1 dell'andata ai giallorossi serve "un miracolo o qualcosa diveramente impensabile", come ha detto Di Francesco

Roma-Barcellona - Di Francesco ci crede : “Cinici per puntare all’impresa”. Nainggolan : “Da bambino ho sempre…” : Roma-Barcellona, DI Francesco- Vigilia carica di adrenalina e di grande ottimismo. La Roma aspetta il Barcellona e punta dritta all’impresa. Operazione impossibile, ma gli uomini di Di Francesco saranno pronti a vender cara la pelle prima di dire addio alla Champions League. DI Francesco: “DOBBIAMO ESSERE CINICI…” Il tecnico ha dichiarato: “Noi domani dobbiamo rispondere […] L'articolo Roma-Barcellona, Di ...

Roma - Di Francesco/ "Voglio una squadra cattiva contro il Barcellona - ci crediamo" : Roma, Di Francesco: il tecnico giallorosso è carico per la sfida di domani contro il Barcellona e spiega che vuole una squadra cattiva dopo il ko per 4-1 al Nou Camp della scorsa settimana.(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 13:57:00 GMT)

Roma - Di Francesco : 'Con il Barcellona abbiamo un dovere : credere nel miracolo' : 'Ogni volta c'è una responsabilità, dobbiamo sempre giocare al meglio per questa maglia. Dobbiamo dare una grande risposta al 4 a 1 e mi aspetto una risposta anche da parte della gente, dovremo essere ...

Roma-Barcellona - la conferenza di Eusebio Di Francesco LIVE : Un'impresa difficilissima, quella di ribaltare il risultato dell'andata. Ma la Roma ha novanta minuti per provare a sovvertire ogni pronostico contro il Barcellona, dopo il 4-1 del Camp Nou. E ...

Di Francesco duro : 'Alla rosa della Roma manca qualità' : ... 'La palla è come la donna ' Torino-Inter streaming live e diretta tv, Serie A oggi 8 aprile 'A che servono i punti al Benevento' la frase di Marchegiani, scatena un putiferio Napoli-Chievo streaming ...

Roma-Fiorentina - Di Francesco : 'Sono arrabbiato - dobbiamo ritrovare mentalità e cattiveria' : L'allenatore giallorosso ha commentato il match ai microfoni di Sky Sport: "Se devo analizzare la prestazione, abbiamo concesso pochissimo agli avversari. Ma quel poco è stato determinante per la ...

Roma - solo 70 anni fa peggio in casa. Di Francesco : "Ma meritiamo di più" : Un punto nelle ultime due giornate: e in mezzo la sconfitta che praticamente chiude anche il cammino europeo. Non è un grande momento per la Roma di Di Francesco, soprattutto per quel che riguarda i ...