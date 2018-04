Roma | Capone | grave errore soppressione osservatorio sul lavoro del Comune

liberoquotidiano

: #Roma, il Segretario Generale #Ugl @fpcapone: 'Grave errore sopprimere l'osservatorio sul #lavoro'. - UGLNazionale : #Roma, il Segretario Generale #Ugl @fpcapone: 'Grave errore sopprimere l'osservatorio sul #lavoro'. - Donatel85461241 : @lucianocapone Bravo Capone tieniti stretta la coerenza della cleptocrazia di Berlusconi, della destra sociale alem… - gabrillasarti2 : RT @BrianoGianluca: Tra soldi all’estero e faccendieri La signora Ciampoli, è definita un’associazione per delinquere dedita al riciclagg… -

(Di martedì 10 aprile 2018), 10 apr. (AdnKronos) - "Le problematiche riguardanti gli incidenti sulsono elementi fondamentali per un’efficace cultura della sicurezza che si prefigge di ridurre concretamente il fenomeno infortunistico". Ad affermarlo in una nota è Paolo, il segretario generale dell’Ugl, in me