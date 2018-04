Roma-Barcellona 3-0 | giallorossi in semifinale di Champions ...

Roma-Barcellona - la stampa spagnola esalta la squadra di Di Francesco : Messi umiliato [FOTO] : 1/3 ...

Roma-Barcellona - esplode la gioia sui social : Tanti i complimenti dei Vip, dal mondo dello sport alla politica, da Francesco Totti a Virginia Raggi. Virale l'esultanza video di Carlo Verdone, così come la dedica di Antonello Venditti, che per l'...

Roma-Barcellona 3-0 : giallorossi stoici - Olimpico in delirio. Il Liverpool batte ancora Guardiola e vola in semifinale : Roma-Barcellona 3-0- E’ successo davvero. La Roma vola in semifinale di Champions League grazie ad una rimonta pazzesca targata Dzeko, De Rossi e Manolas. Un match perfetto in ogni minimo dettaglio. Un Dzeko formato leader assoluto. Difesa impenetrabile. Un centrocampo arricchito dalla grinta e la personalità di De Rossi. Oggi a Roma si è scritta […] L'articolo Roma-Barcellona 3-0: giallorossi stoici, Olimpico in delirio. Il ...

Magica Roma - 3-0 contro il Barcellona. Città - e Italia - in festa - il tuffo di Pallotta : L'esultanza non manca nel mondo dello spettacolo: 'Che sport incredibile!!! Daje Roma!!!', ha scritto su twitter Alessandro Gassman n. Anche Fiorello trionfa: 'Grazie Roma per la splendida serata di ...

Ascolti TV | Martedì 10 Aprile 2018. In 7.6 mln per Roma – Barcellona (28.3%). Questo Nostro Amore 15.2% : Roma - Barcellona Su Rai1 Questo Nostro Amore 80 ha conquistato 3.805.000 spettatori pari al 15.2% di share. Su Canale 5 l’incontro di Champions League Roma – Barcellona ha raccolto davanti al video 7.680.000 spettatori pari al 28.3% di share. Su Rai2 Hawaii Five – 0 ha interessato 1.023.000 spettatori pari al 4.3% di share. Su Italia 1 Il Principe cerca Moglie ha intrattenuto 1.789.000 spettatori (7.5%). Su Rai3 #Cartabianca ...

Impresa della Roma contro il Barcellona - il delirio dei tifosi giallorossi : Cori, sciarpe, bandiere giallorosse. I tifosi Romanisti hanno invaso le strade della Capitale dopo la vittoria storica contro il Barcellona all'Olimpico. RomaToday ha raccolto in tre minuti il meglio degli oltre 200...

La stampa mondiale celebra la Roma e umilia il Barcellona : Roma, 11 apr. , askanews, La disfatta del Barcellona fa il giro del mondo. Tutti i giornali europei esaltano nelle loro prime pagine il successo della Roma mettendo in risalto, però, il fallimento di ...

Champions : impresa Roma - 3-0 al Barcellona e vola in semifinale : Secondo Sport, il ct della Roma "Di Francesco ha sorpreso tutti puntando sulla difesa a tre e rafforzando le corsie laterali, dove i giallorossi sono stati letali. Florenzi e Kolarov hanno sempre ...

Roma-Barcellona - su facebook la gioia incontenibile di Carlo Verdone : “Oddio me parte la pompa…” : Un Carlo Verdone veramente incontenibile quello che su facebook ha postato una video esultanza esagerata dopo la vittoria della Roma sul Barcellona: “E’ un sogno, non ci credevo, Nerone sì Nerone sì… oddio che serata…. me sta a partì la pompa davero, famme fermà” L'articolo Roma-Barcellona, su facebook la gioia incontenibile di Carlo Verdone: “Oddio me parte la pompa…” proviene da Il Fatto ...

Roma-Barcellona 3 a 0 - tifosi Romanisti lasciano lo stadio e partono i caroselli per la città : Oltre l’inimmaginabile e l’immaginifico. Là dove il calcio diventa leggenda e trascende dallo sport c’è l’impresa della Roma. Una serata eroica che entra di diritto nella storia non solo del club giallorosso ma di tutto il calcio ad ogni latitudine. Una di quelle dove dire ‘io c’ero’ sarà il privilegio di quegli eletti che ci hanno creduto riempiendo l’Olimpico. L'articolo Roma-Barcellona 3 a 0, tifosi romanisti lasciano ...

Barcellona - Bartomeu : “la Roma ha meritato la semifinale” : Grande delusione per il Barcellona e i suoi tifosi, eliminati dopo il 4-1 del Camp Nou. Al termine del match perso per 3-0 contro la Roma, il presidente blaugrana Bartomeu ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ecco le sue parole riportate da Marca: “la Roma ha meritato la semifinale, ci hanno battuto su tutti i fronti”. L'articolo Barcellona, Bartomeu: “la Roma ha meritato la semifinale” sembra essere il primo su CalcioWeb.

Roma-Barcellona - la rassegna stampa dopo l'impresa Champions : Il Corriere dello Sport esalta la prova dei giallorossi: "Roma nel mito. Champions, leggendaria remuntada: 3-0 al Barcellona di sua maestà Leo Messi. I giallorossi irrompono in semifinale. Dzeko e Di ...

Roma-Barcellona 3 a 0 - il tuffo di Pallotta nella fontana di piazza del Popolo : “La miglior partita della mia presidenza” : Al termine di Roma-Barcellona il presidente giallorosso James Pallotta ha festeggiato l’incredibile rimonta e passaggio del turno di Champions League facendo un bagno nella fontana di piazza del Popolo. “La serata più felice della mia vita? Non direi la più felice, se lo dicessi così trascurerei mia moglie e i miei figli. E’ una gran serata, sono contento per i ragazzi, l’allenatore, che ha cambiato l’assetto ...