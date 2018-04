: Specializzati nel furto di moto: presa banda a Roma - - allnews24eu : Specializzati nel furto di moto: presa banda a Roma - -

Sgominata unaspecializata nel furto dial centro diche utilizzava transponder, centraline modificate e chiavi alterate. I Carabinieri dihanno arrestato 8 persone, 4 in carcere, 2 aglidomiciliari e 2 sottoposte all'obbligo di presentazione in caserma. Agli indagati, in totale 12, sono contestati, a vario titolo, i reati di associazione per delinquere finalizzata al furto,ricettazione e riciclaggio di motoveicoli nonché spaccio di sostanze stupefacenti.(Di martedì 10 aprile 2018)