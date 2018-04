Roma Al via il festival delle scienze

DIRETTA/ Roma Barcellona (risultato live 0-0) info streaming video Canale 5 : formazioni ufficiali - via! : DIRETTA Roma Barcellona, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Giallorossi a caccia dell'impresa per andare in semifinale di Champions League(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 20:30:00 GMT)

Tim Cup in viaggio con Pirlo da Milano a Roma con Frecciarossa : Bernardo Corradi, vice Commissario della Lega Serie A, e Marco Brunelli, Direttore Generale della Lega Serie A, hanno consegnato oggi a Milano il trofeo della Tim Cup ad Andrea Pirlo e Francesca Michielin. Il campione del mondo, che nel corso della sua carriera ha indossato la maglia delle finaliste di quest’anno, Juventus e Milan, vincendo con entrambe la Tim Cup, sarà l’Ambassador della Finale 2018, in programma il 9 maggio con ...

Milano-Roma - TIM Cup viaggia sul Frecciarossa : Il grande sport viaggia ad alta velocità: il Frecciarossa è il treno scelto dalla Lega Serie A per trasferire la TIM Cup da Milano a Roma. Nella capitale il trofeo resterà esposto alcuni giorni nel ...

Roma : scontro tra auto in via Salaria. Diversi feriti - uno in codice rosso : Tre le auto coinvolte nello schianto Roma – Tre auto coinvolte e una ribaltata per causa ancora da verificare. Questo il resoconto del grave incidente sulla via Salaria al civico 1020. In direzione Grande raccordo anulare, all’altezza della Motorizzazione civile. Tra i passeggeri ci sono dei feriti, di cui uno in codice rosso. Procede il III gruppo Nomentano della Polizia di Roma Capitale. L'articolo Roma: scontro tra auto in via ...

Buche a Roma - avviato monitoraggio vigili : Roma: dopo caso Salaria avviato monitoraggio Buche Controlli vigili su strade della città. Il comando della polizia locale ha avviato un monitoraggio della situazione Buche a Roma dopo i disagi di ieri sera su via Salaria dove decine di auto sono rimaste danneggiate da una serie di voragini che si sono aperte sull’asfalto. Secondo quanto si è appreso dall’Ansa, sono state allertate le pattuglie dei vigili di tutti i gruppi e sono già ...

Via Roma a Genova e la sperimentazione - il vocabolo ignorato dalla politica : Genova - C'è una parola che sembra completamente uscita dal vocabolario delle amministrazioni pubbliche locali e quella parola è: sperimentazione . Ogni sindaco che si rispetti ha la legittima ...

Buche a Roma - danneggiate più di 50 auto sulla Via Salaria : Nuovi 'crateri' si sono aperti a causa della pioggia nel già disastrato manto stradale cittadino. Sul posto la polizia locale

Buche a Roma - diverse auto danneggiate in via Salaria : Buche a Roma, diverse auto danneggiate in via Salaria Decine di veicoli in panne, molti con le gomme bucate. Sul posto la polizia locale Parole chiave: Roma Buche ...

Roma - De Rossi via a fine stagione : futuro alla Ibra? : Daniele De Rossi , centrocampista e capitano della Roma , ha ancora un anno di contratto ma, come scrive la Gazzetta dello Sport , può lasciare il club in cui è cresciuto. Il suo futuro può essere la MLS , seguendo le orme di Zlatan Ibrahimovic.

Maltempo Roma - si aprono buche sulla via Salaria : auto danneggiate : danneggiate almeno sette auto stasera su via Salaria a Roma, all’altezza del civico 716, per alcune grandi buche che si sono aperte sulla carreggiata. Sul posto la polizia locale. L'articolo Maltempo Roma, si aprono buche sulla via Salaria: auto danneggiate sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Roma - antenna pericolante in centro : chiusa via della Minerva : Paura in pieno centro a Roma , dove a causa di un'antenna pericolante è stata chiusa via della Minerva , vicino al Pantheon. Un altro effetto del Maltempo che ha sferzato la Capitale per l'intera ...

7 km contRomano - via la patente a 77enne : Tragedia sfiorata vicino Cagliari . Sulla SS 131 - tra il km 49 e il km 56 - una pattuglia della Polizia è intervenuta per intercettare un'auto che ha imboccato contromano l'arteria stradale. Un ...

Maltempo Roma. Picone (FDI) : allegamenti su via di Brava e stazione Aurelia : “Le forti piogge stanno creando gravi disagi nella circolazione sul quadrante di Colle Aurelio. In particolare lungo via di Brava le caditoie ostruite hanno creato degli allagamenti proprio all’altezza dell’incrocio con via Grispigni, teatro di un grave incidente solo pochi giorni fa”. Così in una nota Giovanni Picone, capogruppo di Fratelli d’Italia al Municipio XII. “Nonostante le promesse il M5S sembra aver dimenticato ...

Roma - torna il maltempo con raffiche di vento : albero crolla sulla via del Mare e ferisce una donna : Un albero è a caduto sulla via del Mare, in direzione Roma, un centinaio di metri dopo il tunnel all'altezza di Acilia, ed ha colpito un'auto. A bordo della Bmw c'era una donna che è rimasta ...