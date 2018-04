Roma | 13 aprile | APRILE IN DANZA - dalla Svizzera la Compagnia zeitSprung con Komplizen

Ultimi biglietti per i concerti di Lana Del Rey a Milano e Roma l’11 e 13 aprile : prezzi e settori disponibili su TicketOne : Con i brani del suo ultimo album in studio Lust For Life e i successi della sua ormai ultradecennale carriera, i concerti di Lana Del Rey a Milano e Roma porteranno in scena tutto l'universo cantautorale di questa popstar dallo stile retrò e dalle melodie sognanti, oggi tra le interpreti e autrici più raffinate del panorama pop americano. Con il nuovo tour internazionale l'ex modella e oggi affermata cantautrice e musicista arriva nel nostro ...

Stasera in TV Streaming Diretta 10 aprile : Roma-Barcellona Canale 5 : Stasera in tv guida Streaming Canale 5, Italia 1, Rete 4 10 aprile Roma-Barcellona Dalle 20.40 su Canale 5 protagonista la Champions League col ritorno dei quarti di finale tra la Roma e il ...

Meteo Roma - le previsioni per domani Martedì 10 Aprile 2018 : Meteo Roma. domani a Roma sono previsti cieli irregolarmente nuvolosi al mattino, nubi più compatte nel corso del pomeriggio ed anche in serata. Nel Lazio cieli irregolarmente nuvolosi ma senza fenomeni di rilievo. Meteo Roma, le previsioni per domani Martedì 10 Aprile 2018 Condizioni di tempo generalmente stabile con cieli irregolarmente nuvolosi al mattino, nubi più compatte nel corso del pomeriggio ed anche in serata. Temperature comprese tra ...

Biglietti Lazio-Roma (15 aprile) : come acquistare i tickets della 32ma giornata di Serie A : Domenica 15 aprile alle ore 20.45 lo Stadio Olimpico di Roma sarà teatro della partita delle partite nella Capitale: il Derby tra Lazio e Roma, valido per la 32esima giornata del campionato di calcio di Serie A. Una sfida che, come prassi, è attesissima in città. Borgate e quartieri, ogni volta, si dividono tra credi di vario genere e giocatori trasformati in santità. Un mix tra sacro e profano dal sapore tipicamente goliardico che rende ...

Derby remiero - il 15 aprile la 40a edizione della sfida fra Canottieri Lazio e Canottieri Roma : Quarant'anni di storia e due Circoli storici a contendersi la grande coppa in argento e l'onore cittadino: il 15 aprile si rinnoverà la magia del 'Derby remiero', la sfida sul Tevere che dal 1978 ...

Incidente stradale/ Roma - scontro motorino-bus : ragazza finisce sotto il mezzo Atac - ferita (9 aprile 2018) : Incidente stradale: scontro tra Scarabeo e autobus Atac, ragazza finisce sotto il mezzo, ferita. A Foggia frontale tra due auto: morti genitori e figlio di un anno.(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 13:32:00 GMT)

Roma. Il 9 aprile parte il progetto Young : Educazione civica e sanitaria, primo soccorso e sicurezza stradale. Questi i temi del progetto Young che parte il 9 aprile.

Al via il 14 aprile E-Prix di Roma per le Formula E : ... dove il Gp di Roma si era corso dal 1925 fino al 1956, ma anche per l'intero settore della 'mobilità' visto che questa speciale categoria è stata portata sulle piste di tutto il mondo, quasi sempre ...

Roma : Municipio VIII - 28 aprile primarie centrosinistra : Roma – Sabato 28 aprile si svolgeranno le primarie del centrosinistra per la scelta del candidato alla presidenza del Municipio VIII. Lo ha stabilito ieri in tarda serata il tavolo di coalizione. A sfidarsi, in vista delle elezioni in programma il 10 giugno, saranno il vicesegretario del Pd Lazio, Enzo Foschi, e l’ex consigliere della Garbatella, Amedeo Ciaccheri, animatore di Super8. Potrebbe essere della partita anche Nando ...

COME VIVO ORA - RAI MOVIE / Info streaming e trama del film dal Romanzo di Meg Rosoff (oggi - 6 aprile 2018) : COME VIVO ora, il film in onda su Rai MOVIE oggi, venerdì 6 aprile 2018. Nel cast: Saoirse Ronan e George MacKay, alla regia Kevin Macdonald. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 19:29:00 GMT)

“La Fuoriuscita” di Giuseppe Lago - presentazione a Roma il 12 aprile 2018 – Libreria Arion Testaccio : presentazione letteraria con curiosità e suspence, per un fantastico thriller psicologico uscito da poco nel mercato e che affronta il tema della psicoterapia e dei suoi eccessi. Psichiatra e psicoterapeuta, direttore dell’Istituto Romano di Psicoterapia Psicodinamica Integrata (IRPPI) autorizzata dal Ministero dell’Università e della Ricerca, Giuseppe Lago è uno scrittore e saggista da anni, autore di libri […]

Biglietti Roma-Barcellona (10 aprile) : come acquistare i tickets per il ritorno dei quarti di finale di Champions League : Martedì 10 aprile, alle ore 20.45, lo Stadio Olimpico di Roma ospiterà il ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Barcellona e Roma. Il 4-1 del Camp Nou vale quasi come una sentenza di condanna per i giallorossi, comunque degni di considerazione per la prova offerta sul rettangolo di gioco catalano, al di là del punteggio finale. Qualche disattenzione di troppo, le due autoreti e la classe dei blaugrana hanno fatto la differenza ...

Week end a Roma : gli eventi di sabato 7 e domenica 8 aprile : urante la giornata ci si potrà immergere nel mondo dei figli dei fiori con mercatini, spettacoli dal vivo e di acrobatica, concerti, dj set e spazi dedicati alla terapia, ai massaggi, fino alla ...