Rocksteady | dopo la serie Batman Arkham punta sul multiplayer? Spuntano nuovi annunci di

eurogamer

: Dopo #Batman #Arkham, #Rocksteady guarda anche al multiplayer? - Eurogamer_it : Dopo #Batman #Arkham, #Rocksteady guarda anche al multiplayer? - dreddians : Il prossimo weekend è bello pieno!!! Iniziamo Venerdì 13 Aprile Csa Murazzi, prima e dopo il live The Uppertones,… -

(Di martedì 10 aprile 2018) I ragazzi diverranno sempre ricordati per l'incredibile lavoro svolto sul personaggio die su una fetta del vastissimo universo DC. Il team ha dimostrato che realizzare un gioco eccelso su un supereroe è decisamente possibile e allo stesso tempo ha dato vita a un sistema di combattimento (il free flow) che ha fatto scuola e che è stato utilizzato da diverse software house.Il nuovo progetto di questo talentuoso team rimane al momento un mistero anche se lo studio ha stuzzicato i fan con una foto che ritrae l'ambiente dedicato alla motion capture. Si parla di un gioco dedicato alla Justice League o alla Suicide Squad ma si tratta di semplici rumor. In ogni caso il nuovo progetto sarà solamente single-player come gli? Un recenteo di lavoro sembra confermare che ilsarà presente e avrà un ruolo più o meno rilevante in questo prossimo gioco.Come ...